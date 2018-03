Esplosione Lombardia: cosa è successo?/ Ultime notizie, jet eurofighter rompono muro suono: psicosi a Milano

Doppia esplosione in Lombardia, udite a Milano, Bergamo, Como e Varese. Cosa è successo? Ultime notizie, panico social per attentato: ma sono due caccia che hanno rotto barriera del suono

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 12.45 Niccolò Magnani

Esplosioni in Lombardia: ma sono due caccia che hanno rotto barriera del suono (LaPresse)

Sempre secondo l’utile account Ermes - il primo progetto dedicato all’analisi delle minacce globali su terrorismo e simili - si ricostruisce al meglio quanto stia succedendo in Lombardia in questa mattinata dalle folli fake news e dalle psicosi generate a Milano, Bergamo, Como e Varese sul fronte “esplosioni”. Si tratta di una operazione cosiddetta di “scrumble” che l’Aeronautica Militare ha fatto condurre a due jet eurofighter: la missione era semplice, verificare se un’aereo di linea francese (e non un volo sospetto come alcuni giornali hanno scritto in questi minuti, ndr) avesse cambiato la rotta per motivi di normali malfunzionamenti radio o se invece fossimo davanti ad un possibile dirottamento. Il volo è l’ AF671A dal Madagascar a Parigi Orly ed è stato affiancato mentre volava sui cieli della Lombardia e della Valle d’Aosta - e non in Svizzera come invece detto in precedenza - dai jet Eurofighter per le verifiche di rito: per la potenziale pericolosità della situazione, ai jet è stato dato ordine Mach 1, ovvero di sfondare la barriera del suono e da qui si sarebbero udite le esplosioni che tanta psicosi ha generato in Lombardia. La conferma arriva anche dai carabinieri: « Eurofighter dell'aeronautica militare hanno superato il muro del suono a Mach 1 per accertamenti nei confronti di un aereo civile». Nessun rischio occorso, solo molta paura da parte della popolazione anche per le tantissime e indegne fake news circolate per qualche ora subito dopo l’udito boato. Come conferma Ermes e la stessa Aeronautica, «I 2 Eurofighter dell'aeronautica militare sono appena tornati alla base. Conferma: nessun pericolo. Fine dell'operezione». Il volo di Air France è atterrato a Parigi, anche se con ritardo, e pare che davvero avesse perso i contatti radio generando così la carambola imprevista che ha portato fino all’operazione di scrumble.

UDITE ESPLOSIONI IN LOMBARDIA: ECCO COSA È SUCCESSO

Tra le 10.30 e le 11 si sono udite distintamente due esplosioni a distanza molto ravvicinata nella zona che va da Milano a Monza, passando per Bergamo e Como ma fino alla Svizzera: sono infatti queste tutte le zone che stanno segnalando in questi minuti sui social di aver udito in forme e maniere alquanto diverse tra loro i due boati molto forti uditi stamattina. Social impazziti, persone terrorizzate e tutti che pensano ad un terremoto o peggio ad un attentato, o ancora ad uno scontro tra aerei con relativo incidente tragico. Ebbene, dalle prime informazioni raccolte, non si tratterebbe di nulla di tutto questo: secondo quanto spiegano dalla Svizzera su Ticino Online ma anche su altri canali del Canton Ticino e del Mendrisotto, sarebbero stati due caccia a rompere la barriera del suono e provocare un rumore molto simile ad una fortissima esplosione udita a centinaia di chilometri di distanza. I boati uditi in gran parte della Lombardia - ripetiamo da Milano a Monza, fino a Bergamo, Varese, Como e Lecco - sarebbero dunque da ricondurre all'operazione di due jet che per motivi ancora non ben chiari avrebbe sfondato il muro del suono. Pare, dalle prime segnalazioni, che abbiano intercettato un aereo di linea diretto verso la Francia che con manovra sospetta stava leggermente cambiando la rotta sui cieli della Lombardia: a quel punto l'Aeronautica Militare ha fatto scattare in fretta i due jet per verificare che fosse tutto nella norma ed evitare problemi reali. Nei prossimi aggiornamenti tutti i dettagli più precisi.

SVARIATE SEGNALAZIONI SUI SOCIAL

Alcuni testimoni, citati da Tio.Ch, hanno visto i due caccia librarsi in cielo e provocare il rumore fortissimo proprio per aver rotto il muro del suono all’improssivo: un boom sonico prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d'urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. Vetri che hanno tremato, strutture che hanno oscillato e pensiero subito andato a possibili terremoti e peggio ancora attentati su larga scala in Lombardia: ma nulla di tutto questo, sarebbero due eurofighter che hanno provocato l’allarme pandemico che sta circolando ad esempio sui social e non solo. Monza, Bergamo, Como, gente finita per strada per cercare di capire cosa possa essere successo. Ebbene, nulla di grave se non appunto la ormai certa prova di due jet che durante un’esercitazione tra la Svizzera e il nord della Lombardia hanno provocato tutto questo disordine “social-e”. Come è noto dagli studi scientifici, la resistenza dell’aria aumenta sempre di più con l’aumentare della velocità dell’aereo, e diventa molto elevata (quasi una barriera fisica) quando la velocità si approssima a Mach 1 (circa 1200 km/h al livello del mare, 1050 km/h a 1100 metri di quota): a quel punto le molecole d’aria non fanno più in tempo a spostarsi per lasciare spazio all’aereo e vengono urtate, provocando il famoso fenomeno del “bang” sonico.

© Riproduzione Riservata.