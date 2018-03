Alluvione Genova, Vincenzi condannata a 5 anni/ Ultime notizie: in Appello confermata pena per l'ex sindaco

Alluvione Genova, Marta Vincenzi condannata a 5 anni. Le ultime notizie: in Appello confermata pena per l'ex sindaco. Nella tragedia del novembre 2011 morirono sei persone

23 marzo 2018 Silvana Palazzo

Alluvione Genova, Vincenzi condannata a 5 anni (Foto: LaPresse)

Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova, è stata condannata anche dalla Corte d'Appello a 5 anni per l'alluvione del novembre 2011, quando persero la vita sei persone, 4 donne e 2 bambine. I giudici hanno quindi confermato la pena: di fatto questo è l'ultimo verdetto prima di un eventuale ricorso in Cassazione. Durante la lettura della sentenza comunque l'ex sindaco Marta Vincenzi non era presente in Aula, suo marito Bruno Marchese invece si è sentito male dopo. Sono stati momenti di paura in aula: è stato necessario l'intervento del 118 per il malore. L'uomo è stato soccorso anche dall'avvocato della moglie che gli ha prestato le prime cure. La vicenda legata all'alluvione di Genova va avanti da circa 7 anni. Secondo l'accusa, la tragedia poteva essere evitata: politici e tecnici genovesi non chiusero le scuole nonostante l'allerta 2 e la mattina dell'alluvione non chiusero tempestivamente le strade.

ALLUVIONE GENOVA 2011, VINCENZI CONDANNATA A 5 ANNI

Dopo la tragedia venne aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. Grazie alle testimonianze dei cittadini, alle loro foto e video, gli investigatori scoprirono che la verità contenuta nei verbali presentati dagli uffici comunali era ben diversa da quanto realmente accaduto. E quindi vennero ipotizzate le accuse in merito al verbale “taroccato”: falso e calunnia, perché gli imputati scrissero nel documento che il volontario di Protezione civile monitorava l'andamento dell'acqua, invece non arrivò mai sul posto. I vertici della macchina comunale dunque «falsificarono il verbale alterando l'orario dell'esondazione». Per gli inquirenti quel documento venne alterato per sostenere la tesi che quel giorno si abbatté una bomba d'acqua imprevedibile. Le vittime sono Shpresa Djala, 29 anni, conle figlie Gioia (8 anni) e Janissa di 10 mesi, Serena Costa (18), Angela Chiaramonte (40) ed Evelina Pietranera (50).

