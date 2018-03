Alessandro Fiori, trovato morto italiano scomparso in Turchia/ Video, Istanbul: aveva il cranio fracassato

Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Esame dna

29 marzo 2018 Niccolò Magnani

Alessandro Fiori, italiano scomparso e trovato morto a Istanbul (Chi l'ha visto)

Il 33enne scomparso dallo scorso 12 marzo in Turchia, Alessandro Fiori, è stato purtroppo ritrovato morto questa mattina vicino ad Istanbul (a Sarayburnu, una zona della metropoli turca): i media locali danno la notizia per certa e avvisano di alcuni macabri dettagli legati al ritrovamento del cadavere. «Il corpo è stato trovato con il cranio fracassato nella zona del porto di Istanbul», conferma l’Ansa dopo le prime verifiche con i media turchi. Fiori era partita per la Turchia lo scorso 12 marzo per l’appunto, tramite l’aeroporto di Malpensa e non lasciando più notizie di sé dal 14 marzo quando sentì la famiglia per l’ultima volta. Secondo quanto afferma Chi L’ha visto (qui il video) sono in corso i rilievi sul corpo ma sarebbe già stato riconosciuto drammaticamente dal padre Eligio, disperato dopo la notizia giunta come un fulmine questa mattina dopo settimane di ansia legata alla scomparsa misteriosa del 33enne. Ora si attende solo l’autopsia e l’esame del Dna per capire se quelle ferite sul cranio siano da imputare ad un omicidio o se sia rimasto vittima di un incidente nella zona del porto (ipotesi al momento secondaria).

L’ULTIMO APPELLO DEL PADRE

Alla tv turca qualche giorno fa, Eligio Fiori aveva rivolto un lungo appello disperato per cercare di trovare in ogni modo possibile l’amato figlio scomparso da giorni: « Alessandro parla perfettamente l'inglese e sa muoversi senza problemi all'estero, essendo stato già in passato in Medio Oriente ed Est Europa per questioni di lavoro in quanto chiamato a seguire gli affari di un'azienda, una multinazionale nella quale aveva iniziato a lavorare e che si occupa di depurazione», spiegava il padre davanti alla tv turca chiedendo informazioni a chiunque ne possedesse. Alla stampa italiana aveva poi precisato sempre il padre di Alessandro Fiori, «Altro non so dire, ma sono sicuro che non si tratta di una fuga…»: pare che l’italiano scomparso e oggi tragicamente trovato morto aveva in mente una breve vacanza a Istanbul tanto che era là con un semplice zaino. Mentre ancora si tenta di capire cosa possa essere successo al povero 33enne, resta il mistero del suo conto in banca risultato del tutto vuoto: un elemento che aumenta il giallo sulla vicenda del ragazzo scomparso da Cremona in terra straniera.

