Otto marzo, corteo a Milano contro violenza donne/ Video, lancio uova contro banche: slogan “aborto libero”

8 marzo, corteo a Milano contro violenza donne: "lotto marzo" e "Aborto libero", lancio di uova contro negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..

08 marzo 2018 Niccolò Magnani

8 marzo, cortei contro violenza donne (Twitter)

“Lotto marzo”: con questo titolo “geniale” la giornata di oggi vede lo sciopero in tutte le città italiane (e del mondo) contro la violenza di genere e in particolare contro le donne nella loro giornata dedicata a livello mondiale. Tra mimose e slogan di un altro tempo (qui sotto un piccolo “gustoso” assaggio, ndr) la città di Milano ha visto il centro storico inondato da manifestazioni di studenti, centri sociali e movimenti femministi: sembrano gli anni Settanta, ma sono invece vent’anni dopo il Duemila eppure gli argomenti sembrano sempre gli stessi. E non solo quelli: “usuale” lancio di uova contro le banche, contro i negozi (in particolare quelli di pellicce) e traffico completamente paralizzato per manipoli di studenti e “antagonisti” intenti a manifestare per “Non una di meno”; ma senza forse rendersi conto che celebrare la difesa dalla violenza contro le donne provocando altri tipi di violenza non è esattamente lo “spot” migliore. «Alla manifestazione, partita da Cairoli e terminata al Giardino della Guastalla, hanno partecipando alcune centinaia di persone, molte con i volti dipinti di fucsia, il colore della protesta femminista», spiega La Stampa. In un altro frammento della manifestazione, riporta il Giorno, sono stati portati due sacchi di immondizia sotto il Palazzo dell'informazione in piazza Cavour, il tutto per condannare l'informazione che trascura o minimizza le violenze o le ingiustizie subite dalle donne. Clicca qui per il video della manifestazione in centro a Milano

“ABORTO LIBERO” E ALTRI SLOGAN “RETRÒ”

Momenti di tensione ma nessun ferito per fortuna, con cartelloni e slogan che hanno ricordato un tempo passato di cui ad oggi, nel 2018, sembrava potersi dire concluso. E invece no: «il corpo mio e lo gestisco io», o ancora «io sono mia», per i più “moderni” «non una di meno», o anche internazionale «MeToo». Insomma, un’occasione come un’altra per saltare un giorno di scuola e provare a compiere qualche lancio di uova e fumogeni che di norma sarebbero vietati dalla legge: ma oggi «tutto vale» perché è l’8 marzo, anzi «lotto marzo». All'ingresso del Tribunale c'è stato anche un blitz simbolico degli studenti che hanno posizionato un manifesto con la scritta: «fuori i preti dalle nostre mutande, fuori la Chiesa dalle nostre scuole». Un chiaro ed evidente (??) riferimento alla violenza sulle donne e dal “profondo” aspetto culturale: i centri sociali e alcuni studenti hanno proseguito poi con lo “spettacolare” slogan «aborto libero» e altri che vi risparmiamo. Insomma, uno show che in molti punti rasenta il disgusto e che dimostra come purtroppo un tema serissimo ed emergenziale, come la violenza sulle donne in tanti luoghi non solo in Italia, possa essere banalizzato, assolutizzato e in fin dei conti rovinato. Poi qualcuno uno giorno ci spiegherà come gli slogan anticlericali e inneggianti all’aborto (cioè all’interruzione di una vita in pancia, vale la pena sempre ricordalo che ne dite?) possano essere un “modo” per celebrare la difesa della dignità e libertà di una donna…

