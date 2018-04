Euroflora 2018, cancelli aperti: cosa fare nel primo weekend/ Il programma delle attività extra di oggi

Apre oggi Euroflora 2018

Oggi, 21 aprile 2018, ha aperto ufficialmente i battenti Euroflora 2018, la fiera internazionale del fiore e delle piante, con sede ai parchi di Nervi, alle porte di Genova. Grande attesa per l’evento, visto che negli scorsi giorni sono stati venduti più di 100 mila biglietti.. I cancelli sono stati aperti alle ore 9:00, e si potrà visitare la fiera fino alle 19:30 di questa sera. Come ricorda l’edizione online de IlSecoloXIX, ai parchi si potrà giungere solo ed esclusivamente con i mezzi pubblici, quindi treni, autobus ed eventualmente taxi. Per chi volesse, vi è a disposizione anche un elicottero di una compagnia privata, e il battello proveniente dal Porto Antico. La situazione del traffico, attualmente, è sotto controllo, e non si registrano intasamenti o code significative.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI OGGI

Per chi volesse visitare Euroflora 2018 nella giornata odierna, ricordiamo che oltre alle passeggiate classiche fra le numerosi esposizioni si possono svolgere anche delle attività extra. Ci sarà infatti il laboratorio del pesto, in programma presso lo Spazio Incontri Mare, a cura del Consorzio di tutela del basilico genovese Dop, previsto alle ore 14:30 e alle 16:30 (il primo appuntamento era alle 11:30). Alle 17:00, invece, nel Belvedere Villa Serra, verrà organizzato uno spettacolo di balli latino-americani, curato dal Centro Buenos Aires. Sono attesi centinaia di pullman di turisti (ce ne erano una cinquantina già alle 11:30), mentre i treni che giungeranno alla stazione di Nervi saranno 110, uno ogni 15 minuti.

