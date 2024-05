Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine dell’estrazione oggi 19 maggio 2024

Torna come ogni domenica l’appuntamento del Million Day: il gioco infatti non si ferma mai neppure nei festivi. Ecco allora che giocatori italiani potranno sperare di vincere i premi importanti anche in giornate come quelle del weekend: sabato e domenica ma non soltanto. Il concorso fortunato infatti farà compagnia ai tanti giocatori che lo amano anche in festività come Natale Pasqua, Ferragosto, Festa della Repubblica e così via: un appuntamento fisso, dunque. Sarà proprio per questo che in tanti lo amano? I forse per i suoi premi importanti e le sue regole molto semplici: giocando appena un euro infatti è possibile vincere dei premi particolarmente succulenti che arrivano fino a un milione di euro. L’ambizione di tutti i giocatori sarà certamente quella di riuscire a portare a casa proprio la somma massima. Per farlo c’è solo un modo bisognerà indovinare tutti e cinque i numeri della combinazione giocata.

Le cinquine vincenti saranno svelate in due diverse estrazioni: una a ora di pranzo alle 13 mentre la seconda la sera alle 20:30. Si tratta di due estrazioni completamente distinte e per questo motivo i giocatori dovranno decidere se inoltrare la propria combinazione nell’estrazione delle 13 oppure in quella delle 20:30, che rimane fino a questo momento la preferita di tanti italiani. Il concorso come abbiamo detto offre vari premi quello più alto è proprio quello da un milione ma attenzione: c’è anche un’altra possibilità di vincita. Parliamo dell’Extra Million Day gioco aggiuntivo al quale partecipare aggiungendo un solo euro. All’Extra Million Day si possono ottenere fino a 100.000 €: per farlo anche in questo caso bisognerà indovinare la cinquina vincente che sarà differente da quella del gioco primario. I numeri estratti sui due concorsi infatti sono diversi tra loro e dunque cumulabili. È arrivato adesso il momento di andare a scoprire se oggi la fortuna avrà baciato qualche italiano: andiamo dunque a scoprire le combinazioni di oggi domenica 19 maggio.

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 7 – 13 – 40 – 41 – 44

EXTRA MILLION DAY: 12 – 27 – 33 – 39 – 47

ORE 20.30

MILLIONDAY: 4 – 5 – 17 – 29 – 50

EXTRA MILLION DAY: 25 – 27 – 30 – 38 – 46

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

