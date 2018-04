Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia/ Ultime notizie Lubiana, ricerche in corso senza esito

Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia: nessuna notizia da oltre 8 giorni, ricerche a Lubiana senza alcun esito. L'appello della sorella su Facebook.

03 aprile 2018 Emanuela Longo

Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia (Facebook)

Si chiama Davide Maran il giovane italiano di 26 anni di Cento, in provincia di Ferrara, del quale da otto giorni non si hanno più notizie. Il ragazzo si trovava a Lubiana, in Slovenia, per seguire un master post laurea, ma da oltre una settimana non darebbe più alcuna notizia di sé, facendo così scattare l'allarme presso i suoi familiari. Come spiega TgCom24, il caso viene seguito con particolare attenzione dall'ambasciata italiana in Slovenia, dove sono già arrivati i familiari di Davide. La polizia locale ha già avviato le ricerche che però, ad oggi, non avrebbero portato ad alcun esito apprezzabile. L'ultima volta che Davide è stato visto da un'amica, è stato lo scorso 25 marzo nei pressi dell'hotel presso il quale alloggiava, poi il silenzio totale. Anche la Farnesina sta seguendo con grande ansia la vicenda, anche se al momento sarebbero poche le informazioni a disposizione. Si sa che Davide Maran si trovava nella capitale slovena dall'inizio dell'anno accademico per frequentare un master in fitochimica. A parte la descrizione dell'abbigliamento indossato dal 26enne l'ultima volta che è stato visto, però, non si sa altro. Sul caso, l'ambasciata mantiene il massimo riserbo, mentre nessuna indiscrezione sarebbe trapelata al momento dagli investigatori locali.

L’APPELLO DELLA SORELLA

Dopo la perdita dei contatti di Davide Maran, 26enne italiano sparito nel nulla in Slovenia, in attesa di maggiori informazioni, sui social sono numerosi gli appelli. Volantini in sloveno ed inglese sono stati diffusi anche in ogni angolo di Lubiana. Angela Maran, la sorella di Davide, si è affidata a Facebook, dove il fratello era molto attivo, per lanciare il suo appello disperato: "Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 marzo scorso a Lubiana", ha esordito. "Come capirete è un momento molto difficile per noi quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche", ha aggiunto, senza quindi avanzare nessun dettaglio sulla vicenda. La ragazza ha quindi chiesto a chiunque abbia contatti a Lubiana e dintorni di continuare a condividere un articolo pubblicato su un sito locale e che parla della scomparsa del ragazzo, ma anche il volantino diffuso online e contenente alcune informazioni sul giovane. Davide ha capelli biondo scuro ed occhi verdi, è alto 1,85 e pesa 62 chili. L'ultima volta indossava una giacca verde scura, jeans azzurri, scarpe marroni e un berretto nero con striscia rossa.

