TERREMOTO OGGI, SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), M 3.6: avvertito da Firenze a Siena

Terremoto oggi, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte scossa è stata avvertita in mezza Toscana...

Un primo maggio con un brusco risveglio per gli abitanti di mezza Toscana, ai quali questa mattina ha dato il buongiorno una forte scossa di magnitudo 3.6 sulla scala Richter. L'epicentro del sisma, come riferito dal consueto report dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), è stato localizzato a 5 km dal comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, in corrispondenza del punto di coordinate geografiche pari a latitudine 43.23 e longitudine 10.96. L'ipocentro invece è stato individuato ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati siutati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Radicondoli (SI), Pomarance (PI), Montieri (GR), Montereotondo Marittimo (GR), Chiusdino (SI) e Casole d'Elsa (SI).

SCOSSA AVVERTITA IN MEZZA TOSCANA

Il terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter verificatosi alle ore 7:16 di oggi, martedì 1 maggio 2018, non è stato avvertito però soltanto dagli abitanti di Castelnuovo di Val di Cecina o delle zone limitrofe del pisano. Come riferito anche dalla versione online de La Nazione, infatti, il terremoto ha raggiunto per via della sua intensità praticamente mezza Toscana. Dalla provincia di Firenze fino alle zone del senese e alla Valdelsa. Il dato che deve far rassicurare tutti è che, nonostante il grande spavento, non si segnalano per il momento danni a persone e/o cose. Ciò non toglie che la scossa sia stata avvertita pesantemente sopratutto ai piani alti delle abitazioni e che moltoe persone in preda al terrore abbiano deciso di scendere in strada.

