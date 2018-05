Firenze, destituiti dall’Arma i due carabinieri accusati di violenza sessuale/ L’udienza il prossimo 30 maggio

Firenze, destituiti dall’Arma i due carabinieri accusati di violenza sessuale. L’udienza è fissata il prossimo 30 maggio mentre i fatti risalgono alla notte fra il 5 e il 6 settembre scorso

Il Flò di Firenze, il locale dove i due carabinieri hanno adescato le studentesse

L’Arma dei Carabinieri ha deciso di destituire, in attesa del processo, i due militari di Firenze accusati di violenza sessuale. Due studentesse americane sarebbero state violentate nella notte fra il 5 e il 6 settembre nel capoluogo toscano, come ricorda TgCom24.it. La decisione di “licenziare” i due carabinieri arriva dopo che si sono concluse le indagini disciplinari, avviate in seguito alla denuncia delle due straniere. Il prossimo 30 maggio è stata fissata l’udienza per il rinvio al giudizio, e la destituzione dal servizio, è una sorta di atto dovuto in seguito agli indizi emersi in questi ultimi mesi. Ma ricostruiamo brevemente cosa accadde, secondo l’accusa, quella notte di inizio settembre. I carabinieri stavano svolgendo regolare servizio quando sono stati chiamati per una rissa in una discoteca, il Flò di Firenze.

FORSE NON SI TRATTA DI UN CASO ISOLATO

Dopo aver prestato il servizio si sarebbero però intrattenuti nel locale, dove avrebbero appunto conosciuto le due studentesse americane, poi accompagnate a casa con l’auto di servizio. Una volta giunti all’abitazione delle giovani, i due carabinieri avrebbero abusato delle stesse, violentandole. Con questa decisione il comandante generale Giovanni Nistri, evidenza la rigorosità con cui si vuole procedere nelle indagini, come lo stesso aveva già anticipato durante il suo insediamento avvenuto lo scorso mese di gennaio. Tra l’altro, come scrive Il Corriere della Sera, vi sarebbe la quasi certezza che lo stupro delle due americane compiuto da Marco Camuffo e Pietro Costa, non sarebbe un atto isolato.

© Riproduzione Riservata.