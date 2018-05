Arrestato Antonello Montante: "spiava indagini di magistrati e polizia"/ Caltanissetta, manager ai domiciliari

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Antonello Montante, imprenditore ed ex presidente di Confindustria Sicilia è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine. A darne notizia è oggi il quotidiano Repubblica.it che fa luce sulle indagini che hanno portato al suo arresto (è attualmente ai domiciliari), secondo le quali Montante avrebbe creato una rete illegale per spiare l'inchiesta scattata nei suoi confronti tre anni fa in seguito alle dichiarazioni di alcuni pentiti di mafia. A finire agli arresti domiciliari sarebbero state altre cinque persone, mentre per una sesta è scattata la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per un anno. Tutti loro sarebbero stati alle dipendenze di Montante ed avrebbero concretamente dato vita alle attività di spionaggio. Tutto aveva avuto inizio nel gennaio di due anni fa, quando l'imprenditore siciliano fu raggiunto da un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti esistevano dei rapporti tra Montante e Vincenzo Arnone, boss mafioso di Serradifalco nonché suo testimone di nozze. Da qui erano scattate una serie di perquisizioni tra abitazioni e aziende dell'imprenditore a caccia di maggiori riscontri. Proprio durante queste operazioni erano saltati fuori, da una stanza segreta nella vitta di Serradifalco dello stesso Montante, numerosi dossier su magistrati, politici e vari esponenti della società civile. Secondo i magistrati, proprio quei dossier sarebbero il frutto di un'intensa attività di spionaggio messa in atto dall'arrestato.

IL NODO DELL’INCHIESTA

Secondo l'imprenditore Antonello Montante, finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione, proprio quei pentiti che lo avrebbero accusato sarebbero "mafiosi che ho contribuito a colpire duramente con le mie denunce". E' questa la sua linea difensiva nonché il nodo dell'intera inchiesta che lo vede coinvolto. E' vero: Montante negli ultimi anni ha fatto alla magistratura diverse denunce. Ora occorre capire se quelle sue azioni sarebbero da considerare frutto di un sincero slancio civico, come sancito dallo stesso codice etico di Confindustria oppure uno stratagemma che l'imprenditore avrebbe adottato per dare una sua immagine antimafia. Eppure oggi pesano le dichiarazioni di uno dei pentiti dell'inchiesta, Salvatore Dario Di Francesco, secondo il quale il boss Arnone avrebbe fatto di tutto affinché Montante fosse eletto presidente di Sicindustria. Sullo sfondo delle accuse di mafia però, ora si inseriscono le nuove di corruzione secondo le quali l'imprenditore avrebbe fatto dei favori ad alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine (regali ed assunzioni) in cambio della loro fiducia.

