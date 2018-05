RUBY TER: NUOVO PROCESSO PER SILVIO BERLUSCONI/ Rinvio a giudizio con Apicella per corruzione su ‘olgettine’

Torino, Ruby ter: rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione

16 maggio 2018 - agg. 16 maggio 2018, 13.28 Davide Giancristofaro Alberti

Chiesto il rinvio a giudizio per SIlvio Berlusconi - LaPresse

Silvio Berlusconi andrà ufficialmente a processo, di nuovo, per il caso Ruby: nell’udienza preliminare sul filone Ruby ter, il gup ha deciso di rinviare a giudizio sia l’ex Cavaliere che l’amico a cantautore Mariano Apicella. Entrambi sono accusati di corruzione nell’ambito del procedimento riferito alle “cene eleganti” di Arcore con le cosiddette “olgettine”: secondo chi indaga e dopo numerosi “stralci” nelle varie procure d’Italia in cui è stato spacchettato il procedimento, Berlusconi avrebbe pagato Apicella per convincerlo a dichiarare il falso sul caso “olgettine”: la procura ha illustrato come la prima parte del pagamento è avvenuta a Roma ma si è poi spostata in varie altre città. In tutto Apicella, tra gli ospiti fissi delle cene di Arcore dove spesso cantava assieme all’ex Cav, avrebbe percepito in maniera illecita circa 157mila euro. Ora il gup del tribunale di Roma, Angela Gerardi, ha disposto il rinvio a giudizio con il processo che inizierà il prossimo 23 novembre nella seconda sezione del Tribunale romano. (agg. di Niccolò Magnani)

BERLUSCONI RISCHIA NUOVO PROCESSO

Nuovi guai giudiziari per Silvio Berlusconi. Il pm Laura Longo ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per il leader di Forza Italia, accusato a Torino di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter, come sottolineato dal quotidiano La Repubblica. L’agenzia Adnkronos riferisce che assieme al Cavaliere, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. La prossima udienza è in programma il primo giugno, quando la difesa di Berlusconi esporrà la sua tesi, dopo di che il gup dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex Premier.

L'EX CAV AVREBBE “PAGATO” LA BONASIA

Il processo riguarda le donazioni in denaro che lo stesso Berlusconi avrebbe fatto alla ragazza, per fare in modo che la stessa, durante le testimonianze nei processi di Milano, fornisse delle dichiarazioni false sulle cene che si consumavano nell’abitazione di Arcore del massimo esponente di Forza Italia. Un nuovo duro colpo per il Cavaliere, che soltanto pochi giorni fa aveva ricevuto l’ottima notizia dal tribunale di Milano circa la sua riabilitazione e la conseguente eleggibilità in vista di nuove future elezioni. Per quanto riguarda le accuse nei confronti della Bonasia, il suo legale, Stefano Tizzani, ha chiesto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, perché i reati non sussistono.

