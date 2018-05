Bari, accoltellato davanti a scuola media: è grave/ Ultime notizie: vittima di un tentativo di rapina?

Bari, 45enne accoltellato davanti a scuola media: è grave. Ultime notizie: vittima di un tentativo di rapina? Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione

02 maggio 2018 Silvana Palazzo

Bari, accoltellato davanti a scuola media (Foto: LaPresse)

Accoltellato davanti a scuola: accade a Bari, dove un uomo, che ha 45 anni ed è senza fissa dimora, è stato trovato riverso sulla rampa per disabili. La scoperta è stata fatta prima che gli studenti della scuola media Amedeo d'Aosta abbiano fatto il loro ingresso questa mattina per le lezioni. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi. La presenza del corpo riverso sulla rampa di accesso per i disabili alla scuola di via Oberdan è stata segnalata al 112 alle 7.45 da un cittadino, secondo cui poteva trattarsi di un ubriaco, vista la posizione del corpo e per il fatto che non desse segni di vita. Ma i carabinieri al loro arrivo hanno constatato invece che si trattava di un uomo. Stando a quanto riportato da Repubblica, le ferite sono state inferte all'altezza dei polmoni. Inizialmente si è pensato che fossero dovute a una sparatoria.

BARI, ACCOLTELLATO DAVANTI A SCUOLA MEDIA

Un esame successivo sul corpo dell'uomo di 45 anni ha rivelato che le ferite erano invece da arma da taglio. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenute alle 7 circa di oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Se fosse trascorso più tempo prima del ritrovamento del corpo e dell'intervento dei soccorsi, l'uomo sarebbe morto dissanguato. I militari del Sis hanno effettuato i rilievi in zona, trovando un coltello, verosimilmente l'arma che è stata usata per ferire il senza fissa dimora. Stando alle prime dichiarazioni del ferito, potrebbe essere stato vittima di un tentativo di rapina. Proseguono dunque le indagini per chiarire quanto è accaduto.

