Premio Nobel Letteratura 2018 non sarà assegnato/ Scandalo molestie Accademia Reale: cosa succede in Svezia?

Il Premio Nobel della Letteratura 2018 non sarà assegnato: che succede in Svezia? Scandalo molestie coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione

04 maggio 2018 Niccolò Magnani

Premio Nobel Letteratura 2017 sarà l'ultimo?

Svetlana Alexsievic, Bob Dylan e Kazuo Ishiguro: cosa hanno in comune, oltre al fatto che sono tutti Premi Nobel per la Letteratura? Che potrebbero essere gli ultimi ad averlo vinto, dopo quanto deciso oggi dall’Accademia Reale di Svezia questa mattina, dando conferme delle voci degli ultimi giorni. Stiamo ovviamente esagerando, ma forse non troppo visto l’imprevedibilità di una tematica - quella che ha portato alla non assegnazione del premio 2018 - che fa molto, molto discutere. Riavvolgiamo prima il nastro e rendiamo giustizia ai fatti: il Premio Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato per decisione della stessa commissione dell’Accademia reale di Svezia (ente che organizza storicamente i premi per i personaggi che si sono distinti per grandi scoperte o contributi alla cultura mondiale in Chimica, Fisica, Medicina, Economia, Letteratura e anche per la Pace, organizzato però da una diversa commissione ad Oslo) dopo lo scandalo degli abusi sessuali che ha travolto l’Accademia negli ultimi mesi. Nel sex-gate infatti è stato coinvolto Jean-Claude Arnault, importante figura culturale svedese, marito tra l’altro delle celebre potenza Katarina Frostenson che è membro dell’Accademia per il Nobel. Arnault è accusato di molestie contro 18 donne in momenti diversi ed è anche coinvolto in una indagine per corruzione: il fotografo è stato accusato nello scorso novembre dalle prime che hanno osato parlare contro il potente membro culturale svedese, e a catena sono arrivati tutte le altre.

ISHIGURO E BOB DYLAN GLI ULTIMI VINCITORI?

Arnault gestiva tra l’altro un progetto culturale finanziato proprio dall’Accademia di Svezia e sarebbe proprio questa onta d’immagine ad aver “costretto” l’Accademia del Nobel a prendere una decisione choc non consegnando un premio che solo un’altra volta nella storia non venne dato, era il 1943 e c’era la Seconda Guerra Mondiale in atto. Diversi incidenti, spiega la Bbc, sarebbero avvenuti in sedi di proprietà dell'Accademia, ma Arnault nega le accuse: non è bastato, e la moglie è stata subito espulsa dall’Accademia. Stamattina la decisione importante e molto dura, con l’istituzione che ha spiegato come «Il premio per la Letteratura 2018 sarà assegnato e annunciato contemporaneamente a quello del 2019». Dicevamo all’inizio che questo premio potrebbe non essere assegnato anche nei prossimi anni: esageravamo, ne siamo consci, eppure dopo una decisione così presa per una storia che non ha colpito nessun membro dell’Accademia e nessun vincitore o candidato, rischia di mettere un “precedente” per altri possibili casi futuri reputati scandalosi di volta in volta dall’opinione pubblica del momento (quella di adesso è la ben nota MeToo dopo gli scandali Harvey Weinstein e Kevin Spacey, ndr). Quanto fatto da Arnault, se confermato e giudicato colpevole, è gravissimo ma questo non toglie che la decisione di non assegnarlo per un anno intero rivela un fortissimo imprinting culturale che farà di certo giurisprudenza.

