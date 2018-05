Risponde al cellulare durante la tac / Napoli, la paziente non resiste e crea allarme al Cardarelli

04 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dall'Ospedale Cardarelli di Napoli ci arriva un'immagine che ha davvero dell'incredibile e che ci parla di una donna pronta a rispondere al cellulare addirittura durante una Tac. I tecnici di radiologia hanno immediatamente interrotto l'esame per evitare ulteriori problemi, ma il sistema ha immortalato la donna tracciando una foto davvero molto curiosa. L'immagine ha fatto il giro del web, diventando in poco tempo virale anche per l'assurdità del momento. Il Corriere del Mezzogiorno ha raccontato questa storia particolare e che lascia senza parole anche perché poteva far correre dei rischi davvero grandi alla donna alle prese con un esame medico davvero molto particolare e delicato. Al momento non è chiaro come abbia reagito la donna e cosa ha detto ai medici dopo che l'esame è stato messo in pausa. Soprattutto avrà chiuso la chiamata oppure avrà fatto attendere anche i tecnici?

IMPOSSIBILE STACCARSI DALLO SMARTPHONE

Da Napoli arriva una storia incredibile che ci parla di una donna sottoposta a una tac all'Ospedale Cardarelli che non ha saputo resistere al richiamo del suo smartphone. Ha provato a rispondere infatti durante l'esame che è stato immediatamente interrotto. Questo apre ovviamente uno spunto di riflessione importante legato alla società di oggi che fin troppo vive incollata ai dispositivi mobili. Un brutto vizio che purtroppo fin troppo spesso porta a incidenti stradali o altri problemi del genere. Una situazione a cui bisogna porre al più presto rimedio anche perché il disagio potrebbe crescere ancora di più in una società dove ci parliamo sempre di meno in mezzo alla strada e tendiamo ad isolarci nel mondo della rete. Trovare un rimedio che non vada a intaccare l'utilissimo scatto in avanti della tecnologia è però molto difficile anche perché risulta praticamente impossibile porre dei limiti.

