Milano, bomba d'acqua: Seveso a rischio esondazione/ Video Legnano, temporali e grandine: piano d'emergenza

Milano, bomba d'acqua: Seveso a rischio esondazione. Video Legnano, temporali e grandine: attivato piano d'emergenza, disagi e blackout. Le ultime notizie sul maltempo nel Nord Italia

09 maggio 2018 Silvana Palazzo

Tombini che saltano, binari allagati e fiumi in piena. Il Comune di Milano si è mosso dopo l'arrivo improvviso dell'ondata di maltempo, che ha colpito gran parte dell'Italia. Ha convocato il centro operativo «con procedura d'urgenza» per attivare il «piano per l'emergenza idrica» dopo che una «bomba d'acqua» ha colpito la città. Preoccupa l'abbondante pioggia caduta a Nord della città e il livello raggiunto dal fiume Seveso in Brianza. Come riportato dal Corriere della Sera, è monitorato e sono state allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico della metropolitana. Verso le 18.30 il nubifragio ha letteralmente bloccato a Legnano, per oltre quaranta minuti, il traffico in corrispondenza del sottopasso di via San Michele del Carso. Qui due auto sono rimaste imprigionate in mezzo alla carreggiata allagata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Piogge improvvise e torrenziali, oltre che una violentissima grandinata: una vera e propria “bomba d'acqua” si è abbattuta nel pomeriggio sull'alto milanese e in particolare su Legnano, mandando in tilt il centralino dei vigili del fuoco. In particola L'intera città è rimasta bloccata per diversi minuti, inoltre è esploso un tombino in corso Magenta: lì l'acqua ha iniziato a zampillare inondando l'intera via e costringendo diversi commercianti a chiudere i negozi. In zona sono stati poi registrati diversi blackout, alcuni dei quali sono durati anche oltre un'ora. Disagi quindi in tutta la città, oltre che in altri paesi, come Rescaldina. Qui, come riportato da Il Giorno, una donna è rimasta intrappolata in auto nel sottopasso allagato ed è stata salvata da un uomo che l'ha estratta dal veicolo rompendo il finestrino. I vigili del fuoco, stando a quanto fatto sapere dagli stessi pompieri, sono presenti in gran numero per cercare di riportare la situazione alla normalità.

