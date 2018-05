Monfalcone, incidente sul lavoro presso la Fincantieri/ Morto operaio 19enne schiacciato da blocco di cemento

09 maggio 2018 Redazione

I cantieri di Fincantieri a Monfalcone

Una nuova morte bianca, un nuovo decesso sul lavoro. Questa mattina, nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone, è morto un operaio di appena 19 anni. L’incidente, come riporta il Diario di Gorizia,é avvenuto poco dopo le ore 9:00 di oggi, con il ragazzo, originario di Fiumicello, che è rimasto schiacciato da un blocco di cemento del peso di circa 700 chilogrammi, staccatosi improvvisamente da una gru. Subito sono intervenuti i soccorsi, con il giovane che è stato sottoposto alle manovre avanzate di rianimazione del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso, l’ambulanza e l’automedica. L’operaio non è morto sul colpo, ma trasportato presso l'ospedale Cattinara di Trieste in codice rosso, è deceduto poche ore dopo il ricovero.

SCIOPERO IN FINCANTIERI

Allertati anche la polizia e i vigili del fuoco, mentre nel cantiere è subito scattato lo sciopero: «Le rappresentanze aziendali – le parole di Livio Menon, segretario della Fiom Cgil Gorizia - dei sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil e le segreterie territoriali hanno proclamato uno sciopero immediato all'interno del cantiere. Stiamo lavorando per organizzare per domani mattina un'assemblea all'ingresso dei cantieri, con l'obiettivo di aprire una vertenza con il gruppo sulla gestione della sicurezza sia per i dipendenti diretti sia per le aziende dell'indotto». Monfalcone è detta anche la città delle navi da crociera, vista la presenza del cantiere dove si costruiscono le splendide regine del mare, ma dove purtroppo ha perso la vita un giovanissimo ragazzo.

