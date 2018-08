Revoca concessioni Autostrade, crollo ponte Morandi a Genova/ Come funziona e quanto costerebbe allo Stato

Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano

16 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

L’annuncio di Conte, Toninelli e Di Maio dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova è stato di quelli roboanti: «stiamo pensando alla revoca delle concessioni alla società che gestiva il tratto di autostrada interessa dal crollo», ovvero Autostrade per l’Italia. Polemiche a non finire non solo sul fronte politico - con le opposizioni che contestano al Governo di voler lanciare subito il dito contro il “primo colpevole” senza una seria analisi di responsabilità, cause e possibili colpe - ma anche sul fronte economico e finanziario. Per Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, si preannunciano giorni di fuoco in Borsa con il titolo che perde quasi il 50% in avvio delle contrattazioni e non riesce perciò a fare prezzo a causa della iper pressione al ribasso. «L'annuncio da parte del governo del ritiro della concessione, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, è stato effettuato senza qualsiasi contestazione specifica e in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto», spiega la Atlantia in una nota questa mattina, sottolineando come «le modalità di tale annuncio possono determinare riflessi per azionisti e obbligazionisti». Secondo Autostrade per l’Italia, in caso di decisione sulla revoca della concessione «spetta alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili». FOCUS PONTE GENOVA: ULTIME NOTIZIE LIVE - CRONACA DELLA CROLLO - CHI SONO LE VITTIME

QUANTO COSTEREBBE ALLO STATO LA REVOCA?

Proprio le penali sono il fronte più spinoso per il Governo che invece intendeva risolvere “in breve” la questione delle responsabilità sul disastro del viadotto crollato su se stesso il 14 agosto alle ore 11.50. Secondo una prima stima la revoca della concessione ad Autostrade potrebbe avvenire soltanto in caso di gravi inadempienze da parte della società e fin qui lo Stato avrebbe anche di che contestare alla gestione di infrastrutture e ponti non solo dopo la tragedia del Morandi a Genova. Come ben spiega il Sole 24 ore, i veri problemi vengono dopo: «formulare un’accusa del genere nei confronti della società dovrebbe prevedere una formulazione completa di quest’ultima realizzata dalla Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (Svca) che, notoriamente, ha carenza di mezzi e personale». Non solo, le operazioni di revoca costano tra i 15 e i 20 miliardi di euro, vista la clausola imposta nel contratto fra Autostrade e Stato: «Il concessionario ha diritto a un indennizzo/risarcimento a carico del concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione. L’indennizzo sarà pari ad un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione». Secondo Di Maio però, «Sulla revoca delle concessioni sono convinto che non pagheremo le penali»: insomma, la sfida è aperta, mentre intanto si continua a scavare per cercare le vittime e ancora si è sostanzialmente al “buio” sulle reali cause dietro all’improvviso e tremendo crollo.

