ISLAM/ Da al-Sisi ad al-Tayeb, due anni dopo arriva un'altra svolta

Il Grande imam di al-Azhar, durante una recente intervista televisiva, ha aperto la strada a una possibile svolta nei rapporti dell'islam con il resto del mondo. Ahmed al-Tayeb ha infatti messo in discussione il concetto di dhimma, l'istituzione che ha caratterizzato i rapporti tra musulmani e popoli conquistati fin dagli inizi dell'espansione islamica. Più precisamente, i rapporti con le cosiddette "genti del Libro", cristiani, ebrei e zoroastriani, ai quali veniva riconosciuto lo stato di dhimmi, cioè "protetti" in cambio del pagamento di una particolare imposta, ma con la restrizione di una serie di diritti riconosciuti invece ai musulmani. Al-Tayeb ha definito questa istituzione ormai sorpassata, anche se ne ha elogiato l'importanza storica, sottolineando gli aspetti di protezione, ma sottacendo quelli di effettiva discriminazione dei non musulmani. Proprio questa discriminazione è stata uno dei fattori non secondari del progressivo passaggio all'islam della maggioranza delle popolazioni dei Paesi conquistati. Una situazione in passato non certo tipica del solo islam, tuttavia ancora presente in certe concezioni dell'islam e ripresa in modo violento dallo stato islamico.

La vera apertura nel discorso dello sceicco è data dall'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini, qualunque ne sia la religione derivante dall'appartenenza a uno stesso Stato. Un'affermazione decisamente "laica", perché il principio dell'uguaglianza è fondato sulla cittadinanza di uno Stato e non più sulla umma, la comunità musulmana, e che desterà probabili reazioni negative nell'islam più tradizionale.

La moschea di al-Azhar del Cairo e il suo Grande imam rappresentano il punto più autorevole del mondo sunnita, ma senza un'effettiva autorità nei confronti degli altri musulmani. E' quindi probabile che la posizione di al-Tayeb venga contestata nello stesso Egitto dai gruppi salafiti e dai Fratelli musulmani, soggetti a una dura repressione da parte del regime militare. Le dichiarazioni del Grande imam hanno infatti anche una decisa valenza politica e rimane difficile non collegarle al discorso che il presidente egiziano al-Sisi fece nel gennaio del 2015 proprio ad al-Azhar. In quell'occasione, il generale invocò una rivoluzione religiosa per sradicare il fanatismo e impedire che l'islam continui a essere percepito dal resto del mondo come "fonte di ansia, pericolo, morte e distruzione".

E' comunque significativo che tutto ciò avvenga in Egitto, non solo per la sua storia e per la presenza di una consistente minoranza cristiana, ma tenendo conto del dibattito avvenuto sulla Costituzione dopo la cacciata di Mubarak. Allora si fronteggiarono tre posizioni: chi voleva una Costituzione del tutto laica, chi sosteneva la sharia come unica o principale fonte di diritto e chi proponeva una Costituzione in cui la sharia fosse citata come una delle fonti, una formula cioè laica ma non laicista. La Costituzione del 2013 definisce l'Egitto uno Stato "civile", in cui i principi della sharia, non la sharia in quanto tale, sono fonte principale del diritto. Il ruolo attribuito alla sharia è il punto fondamentale, in quanto determina il grado di confessionalità dello Stato e, quindi, la limitazione della libertà religiosa e la discriminazione, più o meno "protettiva", verso i non musulmani.