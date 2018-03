Sarkozy in stato di fermo/ Ultime notizie, ex presidente francese sarà arrestato per finanziamenti illeciti?

Sarkozy in stato di fermo, ultime notizie: ex presidente francese sarà arrestato per finanziamenti illeciti? Accuse nei confronti dell’ex capo dello stato transalpino per un giro di denaro

Sarkozy accusato di finanziamenti illeciti - Instagram

Nicolas Sarkozy, ex presidente della Francia, si trova attualmente a Nanterre in stato di fermo. L’ex capo dello stato transalpino è accusato di aver favorito finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia. Il tutto sarebbe riferito alla sua campagna elettorale del 2007, conclusasi proprio con l’elezione a numero uno del governo dello stesso 63enne uomo politico. L'inchiesta è partita nel 2012, dopo che il sito web di Mediapart, un magazine online investigativo, aveva pubblicato un documento compromettente nei confronti dell’ex presidente francese, che evidenziava appunto gli strani giri di denaro atti a finanziare il suo partito. Secondo l’accusa degli inquirenti, tale Ziad Takieddine, un intermediario, avrebbe trasportato ben 5 milioni di euro in contanti da Tripoli (capitale della Libia) a Parigi, fra la fine del 2006 e l’inizio dell’anno seguente. Tale ingente quantità di denaro sarebbe stato poi consegnata a Sarkozy stesso (che all’epoca era il Ministro dell’Interno), nonché a Claude Gueant, braccio destro dell’ex presidente.

I DUBBI DI SENOUSSI E DI GHANEM

Le accuse mosse dagli inquirenti sono quelle di «complicità nella corruzione di pubblico ufficiale straniero e complicità nell'appropriazione indebita di fondi pubblici in Libia». Molti coloro che avevano sospettato di questo strano giro di denaro, come ad esempio Abdallah Senoussi, ex direttore dell'intelligence militare della Libia, che proprio nel 2012 accusò Sarkozy di finanziamenti illeciti. Altro personaggio di spicco che aveva puntato il dito nei confronti dell’ex numero uno della Francia, Shukri Ghanem, ex ministro del petrolio in Libia, che nei suoi appunti faceva riferimento al Premier, prima di morire in circostanze sospette nel 2012. Sarkozy è stato convocato dalla polizia e lo stato di fermo può durare al massimo 48 ore. A quel punto Nicolas potrebbe essere costretto a presentarsi davanti ai magistrati per essere incriminato: fino ad ora l’ex presidente ha sempre negato ogni suoi coinvolgimento in tale vicenda.

