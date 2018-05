Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 8 morti/ Forse l'Isis? Tre esplosioni a Surabaya

Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 8 morti e 38 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta

Tre feroci attentati si sono verificati poche ore fa in Indonesia. Stando alle notizie riportate dalla CNN, sarebbero state prese di mira tre chiese cattoliche nella città di Surabaya, ed il bilancio parziale è di almeno 8 morti e una quarantina di feriti. Secondo le indiscrezioni che filtrano, dovrebbe trattarsi di un attacco kamikaze, forse per mano dell’Isis. Lo Stato Islamico avrebbe quindi nuovamente attaccato la religione cattolica, e di conseguenza, l’occidente, con degli attentati bomba provocando morte e distruzione, come si vede dalle immagini trasmesse in queste ore dai media locali. Surabaya è la seconda città per importanza del paese dopo Giacarta. Non è da escludere che tali attacchi bomba siano una risposta alla soffocata rivolta di pochi giorni fa in un carcere vicino alla capitale, rivendicata proprio dall’Isis.

ATTACCHI ANCORA NON RIVENDICATI

Attualmente i tre attacchi, rivolti ad una chiesa cristiana, ad una pentecostale e a una calvinista, non sono ancora stati rivendicati. L’Indonesia è il paese musulmano più popoloso al mondo, la maggior parte della popolazione è fedele all’Islam, e vanta un lungo passato di attacchi dell’estremismo islamico. Come dicevamo, pochi giorni fa si è verificato un attacco in un carcere di Depok, vicino a Giacarta, dove alcuni militanti affiliati all’Isis hanno preso in ostaggio e poi ucciso cinque agenti penitenziari.

