Concorso Notai 2018/ Risultati prove scritte: online lista candidati ammessi alle prove orali

16 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Concorso Notai 2018 (Foto: LaPresse)

Buone notizie per gli aspiranti notai che hanno partecipato al concorso del 21 aprile 2016. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i risultati delle prove scritte e quindi la lista dei candidati ammessi alle prove orali del concorso a 500 posti di notaio. L'ultima comunicazione risaliva al mese scorso, con l'annuncio che alla data del 31 dicembre 2017 erano stati corretti 1.482 elaborati. Di questi erano stati valutati idonei 389 candidati. Oggi, dunque, potete visualizzare online il documento che contiene tutti i nominativi dei candidati che dovranno sottoporsi alla prova orale. In cosa consiste? Questo esame verte in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; disposizioni sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti le imposte indirette. Al termine del concorso il Ministero di Giustizia stila la graduatoria dei candidati vincitori. Clicca qui per visualizzare i risultati delle prove scritte e la lista dei candidati ammessi alle prove orali.

CONCORSO NOTAI, 300 POSTI: IL DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

Il Ministero della Giustizia ha comunicato anche le date delle prove scritte per chi partecipa al concorso notai 2018. Il bando in questione mette a disposizione 300 posti e richiede che gli aspiranti professionisti si rechino a Roma per lo svolgimento delle prove nel mese di aprile, presso l'Ergife Palace Hotel. Il diario delle prove scritte prevede che si svolgeranno nelle giornate dell'11, 12 e 13 aprile 2018. Nelle due giornate precedenti, quindi il 9 e 10 aprile, si svolgeranno le operazioni di consegna e controllo dei codici. Per quanto riguarda la presentazione dei candidati e la consegna preliminare dei codici, arrivano prescrizioni precise dal Ministero della Giustizia. I concorrenti a cui non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per l'identificazione e per la consegna dei testi di consultazione presso l'Ergife Palace Hotel dalle ore 8.00 alle ore 13.30, secondo il seguente ordine: il giorno 9 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “A” alla “K”; il giorno 10 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “L” alla “Z”.

