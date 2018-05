RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE/ In attesa di Quota 100 Fisascat combatte per il part-time verticale

26 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

L'INIZIATIVA DELLA FISASCAT

Mentre si attende che il Governo Conte prenda forma, e ci si interroga sulla riforma delle pensioni che porterà avanti, la Fisascat ha deciso di portare al Parlamento europeo la petizione per il riconoscimento dei diritti previdenziali dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in part-time verticale ciclico con l'articolazione della prestazione lavorativa, a tempo pieno, solo su alcuni giorni del mese o di determinati periodi dell'anno. Si tratta di una battaglia che interessa circa 100.000 persone in Italia e vuol far sì che vi sia il riconoscimento dell’anzianità contributiva per tutte le 52 settimane dell’anno a prescindere dai periodi per i quali sono versati i contributi e dunque sulla possibilità che i contributi da accreditare ai lavoratori in regime part-time verticale ciclico siano riproporzionati sull'intero anno a cui si riferiscono, anziché essere versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di questo. D’altro canto i lavoratori in part-time orizzontale si vedono riconosciuta l’intera anzianità contributiva, mentre quelli in part-time verticale solo per i periodi lavorati.

Per Pierangelo Raineri, Segretario generale della Fisascat-Cgil, si tratta di “una battaglia di civiltà”, dato che al momento “i lavoratori in regime di part time verticale ciclico hanno un trattamento peggiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno visto che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa non gioverebbero né ai fini della prestazione previdenziale, né dell'anzianità contributiva”. Il sindacalista evidenzia che la petizione al Parlamento europeo si inserisce nel solco del contrasto alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale iniziata più di 20 anni fa in Europa.

