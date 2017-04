FEDEZ/ News, la dolce dedica a Chiara Ferragni ma è riciclata (Oggi, 27 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: LA DEDICA RICICLARA A CHIARA FERRAGNI – Nessuna crisi tra Chiara Ferragni e Fedez come testimoniano le foto e i video che la fashion blogger e il rapper milanese stanno immortalando sui social. Dopo essersi separati per qualche giorno per gli impegni professionali, Fedez, conclusa momentaneamente tournée di Comunisti col Rolex che tornerà a deliziare il pubblico il prossimo 6 maggio all’Arena di Verona e poi per tutta l’estate, ha raggiunto la sua dolce metà a Los Angeles dove sta facendo il pieno di baci e coccole. Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più uniti e innamorati. La coppia, insieme dalla scorsa estate, continua a far sognare i fans che, sui social, sognano un amore da copertina come il loro. Nello splendido scenario della città californiana, il rapper non si separa mai dalla fashion blogger più famosa del mondo, sogno proibito di migliaia di uomini. Fedez, però, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare e per dimostrare l’immenso amore che prova per lei, sui social, le ha dedicato delle splendide parole d’amore.

“Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo", ha scritto Fedez pubblicando una dolce foto in cui abbraccia la Ferragni. Una dedica d’amore davvero speciale quella fatta da Fedez a Chiara. Peccato, però, che sia la stessa fatta nel 2016 all’allora fidanzata Giulia Valentina. La frase, inoltre, è stata anche usata per le frasi di San Valentino dei Baci Perugina del 2016. Cliccate qui per vedere il post.

