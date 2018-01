GIORGIA/ “La fiducia come la fede sono esercizi che si fanno nei momenti difficili”

Giorgia, in occasione dell'uscita dell’Album con DVD dal titolo ‘Oronero Live’, si è raccontata agli estimatori parlando a 360° del suo doloroso passato e la paura di non farcela.

I momenti bui, nel corso della vita di Giorgia, non sono mancati ma alla fine la celebre cantante è riuscita a risalire la china. prima però, ha dovuto forse quasi per necessità morire un po', avvertire quel senso di vuoto inesorabile per poi procedere con la sua risalita. "Questa energia chi me la dà, chi ce la mette? Ognuno ha i suoi pusher di energia che può essere un lavoro, un amore", ha dichiarato nella sua intervista al telegiornale di Tv2000. Nel suo caso è stato certamente il figlio. A detta della cantante, credere nella luce delle idee significa "credere nella capacità dell’umanità di essere buona, di essere sana e di essere salva". La celebre voce italiana ha poi detto la sua sul nostro tempo, nel quale necessariamente c'è bisogno di molta forza e coraggio al fine di poter avere fiducia nell'altro, "nell’altro, però la fiducia come la fede sono esercizi che si fanno nei momenti difficili. È anche un grande atto di volontà", dice. Per lei, sotto questo punto di vista, la fede diventa "anche una scelta, è scegliere di vedere le cose notando che esiste anche una parte sana e salva e su quella bisogna fare leva e forza", ha chiosato nella lunga intervista. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

La rinascita dopo il buio

Giorgia è una delle cantanti più talentuose del nostro panorama musicale. Voce da brividi e passato doloroso. La morte improvvisa di Alex Baroni infatti, l'ha segnata non poco e ogni anno, la stessa cantautrice romana vuole ricordarlo anche sui social, per mantenere vivo il suo prezioso ricordo. Intervistata da Silvio Vitelli per il Tg2000, l'artista si è lasciata andare con dichiarazioni da pelle d'oca, che hanno riaperto quella ferita mai - definitivamente - rimarginata. "Per rinascere devi morire, quindi c’è sempre una sofferenza nel cambiamento” ha dichiarato, spiegando come la maternità le ha regalato stimoli nuovi e fortissime emozioni. Al telegiornale in onda su Tv2000, ha avuto modo di parlare in maniera approfondita della sua vita, in occasione dell'uscita dell’Album con DVD dal titolo ‘Oronero Live’. Periodi fortemente oscuri, alcuni dei quali le hanno perfino trasmesso la drammatica sensazione di non potercela fare. Ma dopo che avevano preso il sopravvento, l'artista ha scavato dentro di sé, trovando la forza per rialzarsi.

Giorgia, la rinascita per merito del figlio Samuel

Giorgia durante l’intervista al TG2000, ha parlato di aspetti inediti della sua persona. Momenti di vita mai condivisi prima di adesso e che la cantante, ha voglia di raccontare al suo pubblico anche solo per poterli esorcizzare, per ascoltarli a “voce alta”. Ecco le sue drammatiche parole nel corso della lunga intervista: “Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela – racconta - Invece poi la vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori. Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e senti una voce che ti dice ‘devi vivere’… perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c’è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa”. L'arrivo del figlio Samuel, nato il 18 febbraio del 2010, ha regalato a Giorgia nuova forza e la grande energia di potercela fare, anche per lui. Una maternità quindi, può salvarti la vita? In questo caso sì… Lei ha deciso di partorire in casa: “C’erano i presupposti, vivevo vicino all’ospedale, ma è una cosa che devi sentirti! Un dolore atroce ma meraviglioso. L’ho fatto in una vasca gonfiabile, però è molto bello il passaggio del bimbo che passa dall’acqua all’acqua, è stato un trionfo di natura!”, racconta intervistata a La Vita in Diretta.

