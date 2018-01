EMMA, ESSERE QUI/ Oggi esce il nuovo album: tracklist, le date del Tour e gli Instore

Emma, Essere qui è il titolo del nuovo album, disponibile dal 25 gennaio 2018. La cantante svela anche le date del tour e gli appuntamenti con gli Instore per i fan.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Emma, Essere Qui è il nuovo album (Instagram)

E' uscito oggi il nuovo album di Emma, Essere qui. Il disco esce a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro, Adesso, rilasciato il 27 novembre 2015. Ad anticiparlo è stato il singolo "L'isola". Ecco la tracklist di “Essere qui”: “L'isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l'altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso” e “Coraggio”. L'album è stato suonato da grandi musicisti come Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat e mixato e registrato presso le Officine Meccaniche di Milano da Matt Howe. Tra gli autori dei pezzi troviamo Davide Petrella, Davide Simonetta, Gianni Pollex e Federica Abbate hanno per la prima volta lavorato insieme ad Emma. A questi si aggiungono i collaboratori storici della cantante salentina: Roberto Casalino, Roberto Angelini, Giuliano Sangiorgi, Dario Faini e Nicco Verrienti fino ad Amara, Giovanni Caccamo, Giulia Anania, Alessandra “Naskà” Merola, Gigi Canu, Alessandra Flora e Fabio Gargiulo. Emma è anche autrice della canzone “Sorrido lo stesso”.

ESSERE QUI TOUR: LE DATE DEI CONCERTI

Insieme all'uscita del disco, sono state annunciate le date di "Essere qui Tour", la serie di concerti previsti -per il momento- a partire da maggio 2018. Ecco le prima date alle quali, probabilmente, se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane: 16 MAGGIO – Pala Lottomatica di ROMA, 18 MAGGIO – Mediolanum Forum di ASSAGO – MILANO, 19 MAGGIO – Pala Alpitour di TORINO, 21 MAGGIO – Kioene Arena di PADOVA, 23 MAGGIO – Nelson Mandela Forum di FIRENZE, 26 MAGGIO – Pal’Art Hotel di ACIREALE – CATANIA, 28 MAGGIO – Pala Partenope di NAPOLI. Per chi vuole assistere ai live della cantante esplosa nel programma "Amici", le prevededite dei biglietti partiranno dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 26 gennaio, online su Ticketone.it e a partire dalle ore 16.00 di lunedì 29 gennaio nei punti vendita tradizionali.

EMMA INCONTRA I FAN AGLI INSTORE

I numerosi fan di Emma Marrone potranno incontrare la loro beniamina con una serie di instore previsti in numerose città d'Italia. Questi gli appuntamenti annunciati, ad oggi: 26 gennaio alla Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 15.30); il 27 gennaio a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza Giuseppe Garibaldi – ore 14.30); il 29 gennaio al Mondadori Store di MILANO (Piazza Duomo – ore 17.30); il 31 gennaio al Mondadori Store di TORINO (Via Monte di Pietà, 2 – ore 18.00); l’1 febbraio a La Feltrinelli di BARI (Via Melo 119 – ore 14.00) e al Mondadori Bookstore di LECCE (Viale Felice Cavallotti, 7/a – ore 18.00), il 2 febbraio a La Feltrinelli di FIRENZE (Piazza della Repubblica 26 – ore 14.00), il 4 febbraio al Mondadori Bookstore di PADOVA (Piazza Insurrezione XXVIII Aprile '45 – ore 14.30) e a La Feltrinelli di VERONA (Stazione porta nuova Piazzale XXV Aprile – ore 18.00), il 5 febbraio al Mediaworld di STEZZANO – BG (Via Guzzanica, Centro Commerciale Le Due Torri – ore 16.00), il 6 febbraio al Mondadori Megastore di BOLOGNA (Via M. D'Azeglio 34/a – ore 16.00), l’8 febbraio a La Feltrinelli di PALERMO (Via Trento ang. Via Milano – ore 15.00), il 9 febbraio a La Feltrinelli di CATANIA (via Etnea 285 – ore 15.00).

