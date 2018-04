Jovanotti/ Concerto a Bologna rimandato per edema alle corde vocali

Jovanotti costretto a sospendere un concerto a causa di un problema di salute.Il concerto di Bologna, previsto per questa sera, rimandato a causa di un edema alle corde vocali.

16 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Jovanotti (Instagram)

Questa sera, lunedì 16 aprile, doveva andare in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il terzo concerto del tour “Lorenzo Live 2018” di Jovanotti, dopo le prime due serate di venerdì e sabato. Ma questa mattina il cantante di Cortona ha annunciato che il concerto non ci sarà. “Ciao amici di Bologna sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. È la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!”, ha scritto sui suoi profili social il cantante pubblicando un paio di scatti nello studio del medico. Il Dr. Fussi è uno specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria del Centro Audiologico Foniatrico di Ravenna che, fra i suoi pazienti, ha anche Laura Pausini. Poco dopo è arrivata la conferma tramite una storia: “Che pa**e! Bologna mi dispiace recuperiamo il concerto vi dirò presto quando. Il tour riparte giovedì da Roma”.

Il tour riparte da Roma

Conferma arrivata anche su Twitter: “Il concerto di stasera Bologna #casalecchio è rimandato mi dispiace moltissimo amici. Ordine del medico. Ripartiamo da Roma giovedì sera e in giornata vi dico quando si recupera e tutte le info precise”. Sui social i fan di Lorenzo Cherubini esprimo il loro dispiacere - soprattutto quello che avevano acquisito il biglietti per questa sera - ma invitano il cantante a riposarsi per non peggiorare la situazione: “Può capitare… riposati e torna più carico e in forma di prima… devi prenderti cura di te anche x tutti noi… non andiamo da nessuna parte .. sempre con te qui siamo”, “Rimettiti presto e speriamo di riuscire ad esserci per la nuova data!” e “Mi raccomando riprenditi, che quando recuperi la data, vogliamo un abbraccio collettivo!”, sono alcuni dei commenti apparsi su Instagram . “Ti prego vieni lo stesso stasera, fai in playback e cantiamo noi tutte le tue canzoni! Daiiii Jova”, chiede una fan. Ricordiamo che il concerto di giovedì 19 aprile a Roma sarà il primo di 10 serate, che non è da escludere potrebbero subire variazioni.

