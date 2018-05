J-Ax e Fedez, “Italiana”/ L’ultimo singolo insieme: “Una esperienza che ci ha cambiato la vita…”

Italiana, l’ultimo singolo di J-Ax e Fedez

Domani, venerdì 4 maggio uscirà “Italiana” il nuovo (e ultimo) singolo di J-Ax e Fedez insieme. Dopo l’incredibile successo ottenuto con Comunisti col Rolex, il duo di rapper si separa ufficialmente proseguendo la carriera solista ma senza interrompere l’amicizia e il lavoro con l’etichetta discografica. Anche questa nuova canzone esattamente come per “Vorrei ma non posto” è stata scelta come colonna sonora estiva del Cornetto Algida e si appresta a diventare il vero tormentone dell’estate 2018. J-Ax e Fedez saluteranno il loro pubblico in occasione del concerto-evento di San Siro del prossimo 1 giugno ecco perché, così come annunciato da Federico Lucia durante una diretta di Instagram, presto lui, Chiara Ferragni e il piccolo Leone torneranno in Italia dopo alcuni mesi passati a Los Angeles in attesa della nascita del piccolo. Il nuovo brano di Ax-Fedez arriva a due anni di distanza da “Vorrei ma non posto”, la hit che aveva aperto ufficialmente la loro strepitosa collaborazione.

Dall’unione di J-Ax e Fedez è nato anche “Comunisti col Rolex”, album uscito il 20 gennaio 2017 che ha indubbiamente segnato una vera svolta nella loro carriera. Dopo questo lungo periodo di successi in coppia, i due rapper hanno deciso di ritornare alle proprie carriere soliste e Alessandro Aleotti ha voluto precisare la scelta con un lungo post condiviso su Instagram: “Domani uscirà il nostro ultimo singolo insieme. Quello che doveva essere un progetto per “svagarci” e prendersi una pausa dalle rispettive carriere soliste si è trasformato in una astronave che ci ha portato qua, dove nessun artista col nostro background era mai arrivato prima. È stata un’avventura pazzesca, un’esperienza che ci ha cambiato la vita è che ha segnato la colonna sonora delle ultime 3 estati. Come ogni cosa anche questa “saga” sta giungendo al termine. J.Ax & Fedez, dal quartiere allo stadio. Questa è la storia che abbiamo raccontato, una storia di lavoro, di divertimento e di amicizia, una storia Italiana”. A partire dalla mezzanotte di oggi sarà possibile ascoltare il singolo in streaming e acquistarlo tramite tutte le piattaforme digitali online.

