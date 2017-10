AFFLUENZA REFERENDUM/ Autonomia Lombardia e Veneto: il quorum, tra sondaggi e spoglio dei voti in diretta

Affluenza referendum autonomia Lombardia e Veneto: nella regione di Zaia c'è il quorum, in quella di Maroni, che ambisce al 34%, invece no. I possibili scenari.

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Il giorno del referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto è finalmente arrivato. Dopo mesi e mesi di campagna elettorale i sostenitori dei sì peseranno la popolarità dei loro argomenti tra gli elettori. Ma più che sull'esito della consultazione è sulla partecipazione che si gioca la partita politica. I sondaggi danno praticamente per scontata un'affermazione del Sì all'autonomia, ma quanti saranno a recarsi alle urne? Che potere contrattuale avranno i governatori Maroni e Zaia all'indomani del voto quando ci sarà da ridiscutere le politiche con il governo centrale di Roma? Saranno destinatari di un mandato popolare forte o fragile? La risposta definitiva l'avremo intorno alle 23 di stasera, quando sarà ufficiale il dato relativo all'affluenza. Già durante la giornata, però, sarà possibile farsi più di un'idea sull'andamento del referendum: alle 12 e alle 19 verranno infatti diramate le percentuali riguardanti la partecipazione alle urne.

QUORUM E AFFLUENZA, LE DIFFERENZE TRA LOMBARDIA E VENETO

Quando si dovrà commentare il risultato dell'affluenza per il referendum sull'autonomia della Lombardia e del Veneto, dovrà essere tenuto in considerazione soprattutto l'aspetto relativo al quorum. Se nella regione governata da Roberto Maroni infatti non c'è bisogno di una percentuale minima di votanti - poiché l’iniziativa è stata promossa con una mozione votata a maggioranza qualificata dal Consiglio regionale - in Veneto, dato che la consultazione è stata autorizzata da una legge regionale votata da maggioranza semplice, bisognerà portare alle urne almeno il 50% degli aventi diritto. Come può tradursi questa differenza? Sicuramente il fatto di dover raggiungere una soglia minima responsabilizzerà maggiormente i cittadini veneti che hanno a cuore l'autonomia. I numeri, dunque, nella regione di Zaia potrebbero essere più alti che in Lombardia, anche in ragione di un orgoglio d'appartenenza veneto che ancora oggi è ben radicato nella popolazione regionale. Inoltre, rispetto a quanto avviene in Lombardia, dove la Lega Nord difficilmente supera il 15%, in Veneto la forza promotrice del referendum ha numeri altissimi: un ulteriore indizio sul fatto che difficilmente si assisterà ad un flop.

MARONI E IL 34% DI AFFLUENZA AL REFERENDUM

Nelle ultime ore prima del voto, ha fatto discutere 'asticella fissata da Roberto Maroni. Il governatore della Lombardia, infatti, ha dichiarato che si riterrà soddisfatto se a votare sarà il 34% degli aventi diritto, la stessa percentuale che si recò alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale del 2001. A negare che un risultato del genere possa essere considerato positivo è Maurizio Martina del Pd, che in un'intervista all'Ansa dei giorni scorsi ha dichiarato:"Aver fissato l’obiettivo minimo del 34% di affluenza pare già il tentativo di Maroni di anticipare una clamorosa sconfitta. Si è partiti con la logica del plebiscito. Si arriva ora a discutere del 34, dimenticandosi che al referendum sulla devolution andarono circa il 60% dei lombardi e quasi il 40% a quello sul Titolo V. Ancora qualche giorno, Maroni ci dirà che l’asticella è al 20% e che è un grande risultato".

© Riproduzione Riservata.