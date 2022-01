007 Il domani non muore mai/ Su Rete 4 James Bond è Pierce Brosnan

007 Il domani non muore mai, film di Rete 4 con la ‘Bond Girl’, Teri Hatcher

007 Il domani non muore mai vain onda oggi, 15 gennaio 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 21,30. Si tratta del diciottesimo della saga 007 e il secondo con attore protagonista Pierce Brosnan. Nel cast protagonista assoluto nelle vesti dell’agente James Bond è quindi Pierce Brosnan, che proprio negli anni successivi usciva dal suo stereotipo di attore serioso con pellicole brillanti e romantiche come ‘Mamma mia’ o ‘Il sarto di Panama’, o avventurosi e fantastici come ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini’.

La Maledizione del Re Nero/ Su Italia 1 il film con Marleen Quentin

La ‘Bond Girl’ di turno è la splendida e dolcissima Teri Hatcher, giunta al grande successo mondiale nel ruolo di Susan in ‘Desperate Housewife’, poi cresciuta anche al cinema con pellicole tra le quali ricordiamo soprattutto ‘La rivincita del campione’ e ‘Due giorni senza respiro’. Nel cast anche outsider di ottimo livello come Jonathan Pryce, Alto Passero nel ‘Trono di spade’, la meravigliosa Judi Dench nel ruolo di M, ancora una volta Desmond Llewelyn nella parte dell’enigmatico Q.

Cattivissimo me/ Su Italia 1 il film d'animazione primo capitolo della nota saga

007 Il domani non muore mai, la trama: cosa farà James Bond?

Leggiamo la trama di 007 Il domani non muore mai. Henry Gupta è abile ed esperto mercante d’armi e tecno-terrorista che si trova in Afghanistan. Sulle sue tracce c’è già l’FBI ma, inafferrabile, anche l’agenzia di Bond invia il suo agente più brillante Asia Centrale per catturare questo pericoloso personaggio. Dopo avere sventato un errore nucleare, l’invio di due missili sul paese da parte di una contraerei alleata, Bond scopre intrallazzi pericolosi condotti anche da parte del magnate dei media Elliot Carver, un personaggio che controlla troppe situazioni loscamente per non essere spunto d’indagine approfondita.

Il dolce sapore dell'amore/ Su Rai 2 va in onda la commedia romantica

L’agente viene quindi inviato ad Amburgo, sede del quartier generale di Elliot Carver, M lo incita ad agire con prudenza e nel suo stile l’agente 007 inizia con la sua seduzione nei confronti della moglie del ricco magnate Paris, un modo diretto per giungere all’interno di quel pericoloso sistema e capirci di più. Pericolo e seduzione, amore e spari, situazioni sempre in bilico a letto o con rocamboleschi inseguimenti: questa è la vita di James Bond e da quel momento la classica escalation lo porterà a risolvere il suo caso.

Video, il trailer del film “007 Il domani non muore mai”

© RIPRODUZIONE RISERVATA