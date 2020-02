12 Anni Schiavo/ Video, su Canale 5 il film con Michael Fassbender (oggi 27 febbraio)

12 Anni Schiavo va in onda oggi, 27 febbraio, a partire dalle ore 21:20 su Canale 5. Il film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2013. Il regista del film è Steve McQueen mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da John Ridley. Il film appartiene ai generi drammatico, biografico e storico. Il cast del film è ricolmo di stelle di Hollywood e contiene al suo interno Chiwetel Eljiofor nelle vesti del protagonista, Michael Fassbender, Brad Pitt, anche produttore di questa pellicola, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti e Lupita Nyong’o. Le musiche del film sono state curate dal maestro Hans Zimmer mentre la fotografia è stata messa a punto da Sean Bobbitt.

12 Anni Schiavo, la trama del film

Ecco la trama di 12 Anni Schiavo. Solomon Northup è un talentuoso musicista che vive la sua vita felice a Saratoga Springs, nello stato di New York. Solomon vive la sua vita nel 1841, è di origine afro-americana ma nella sua comunità viene rispettato da chiunque e viene anche apprezzato per il suo straordinario talento. Solomon inoltre ha anche una moglie, di nome Anna e due figli chiamati Margaret ed Alonzo. Un giorno, Solomon viene a contatto con due agenti dello spettacolo che gli propongono di fare uno spettacolo a Washington. Eccitato per l’occasione, il violinista si reca con loro, ma con amara sorpresa scopre di essere stato ingannato. L’uomo viene infatti drogato e reso prigioniero dai falsi agenti di spettacolo, che decidono di venderlo come schiavo. Il povero Solomon quindi viene costretto a viaggiare fino in Louisiana per lavorare nella piantagione del perfido Edwin Epps. Inizierà a questo punto una vera e propria odissea per Solomon che sarà costretto a lavorare duramente e fare amicizia con gli altri schiavi, domandandosi il perché tutto ciò sia capitato proprio a lui e sperando che la sua situazione possa cambiare da un momento all’altro.

Video, il trailer di 12 Anni Schiavo





