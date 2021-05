12 anni schiavo/ Video, su Rete 4 il film di Steve McQueen (oggi, 9 maggio 2021)

12 anni schiavo andrà in onda oggi, 9 maggio, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Si tratta di un appassionante film storico, drammatico ed autobiografico prodotto nel 2013 e con la regia di Steve McQuenn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico, conosciuto dal pubblico ed alla critica per il suo Hunger. Produttore anche di questo film, è accompagnato da nomi celebri come quello di Brad Pitt e Dede Gardner, che hanno creduto fortemente in questo lungometraggio e nella storia che raccontava.

Anche il cast è composto da attori di grande calibro, lo stesso Pitt nei panni di Samuel Bass, Paul Giamatti, apprezzato dal pubblico per molti film tra cui Salvate il Soldato Ryan e Cinderella Man, nel ruolo di Freeman, Micheal Fassbender, 300, Hunger ed altri film di grande attrazione, nei panni di Epps e Chiwetel Ejiofor nella parte del protagonista. Lupita Nyong’o, attrice al suo debutto cinematografico, con questo film ha ottenuto il plauso del pubblico e della critica per la sua struggente interpretazione.

12 anni schiavo, la trama del film

12 anni schiavo è ambientato negli Stati Uniti d’America nel 1841, prima della guerra di secessione, e racconta la storia di un talentuoso violinista di colore, Solomon Northup, che vive con la sua famiglia, una moglie e due figli, nello stato di New York, più precisamente a Saratoga Springs. Ingannato da due falsi impresari dello spettacolo, che useranno il suo sogno di diventare un musicista professionista, si recherà a Washington, dove verrà drogato, imprigionato, privato dei documenti e portato in Louisiana come schiavo.

Rimarrà senza libertà fino al 1853, cambiando diversi padroni e lavorando principalmente nella piantagione di Edwin Epps, un uomo duro e spietato. Solomon in tutti questi anni di prigionia lotterà per sopravvivere e per lasciare intatta la sua dignità, fino a quando un incontro casuale con l’abolizionista Samuel Boss gli salverà la vita. Questi riuscirà a rintracciare la sua famiglia, che lo identificherà e quindi libererà. Solomon riuscirà così a tornare a casa ed ad riabbracciare la moglie ed i figli ormai cresciuti, ed intraprenderà una battaglia legale contro i propri rapitori, senza tuttavia avere successo.

