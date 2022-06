13enne colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia/ Lecce: è in gravi condizioni

Un tredicenne in provincia di Lecce è stato accidentalmente colpito da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. L’incidente, come riportato da La Repubblica, è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 2 Giugno, a Casarano, nell’abitazione di campagna di famiglia. Le dinamiche di quanto accaduto non sono ancora chiare.

Il ragazzino intanto si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale della sua città. L’intervento imminente dei sanitari del 118, chiamati dai genitori, è stato provvidenziale per evitare il peggio. Il tredicenne infatti aveva avuto un arresto cardiaco presumibilmente a causa di una elettrocuzione (una scarica accidentale di corrente elettrica nell’organismo umano). I soccorritori, dopo un lungo intervento, sono riusciti a rianimarlo e successivamente a trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso più vicino. Adesso è sotto osservazione, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La prognosi resta comunque riservata.

13enne colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia: cosa è accaduto

È ancora da chiarire cosa è accaduto al tredicenne colpito da una scarica elettrica mentre faceva la doccia in provincia di Lecce. I Carabinieri, insieme ai soccorritori del 118, sono immediatamente accorsi nell’abitazione per capirne di più. Le forze dell’ordine stanno adesso valutando la possibilità di inoltrare una informativa alla Procura in modo da aprire un fascicolo d’indagine per approfondire la vicenda. I genitori del ragazzino, in tal senso, verranno ascoltati per capire quali siano state le cause dell’incidente domestico che ha messo a serio rischio la vita del figlio. I magistrati, inoltre, secondo quanto riportato da Rai News, hanno disposto il sequestro del bagno dell’abitazione di campagna a Casarano.

Non è comunque purtroppo il primo caso. Gli incidenti di questa tipologia sono stati sempre più frequenti negli ultimi anni. Le persone che hanno recentemente perso la vita poiché rimaste folgorate a causa di scariche elettriche sono purtroppo tante.











