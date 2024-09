C’è una nuova folle challenge social che si chiama sex roulette, e consiste nel far sesso con più persone possibili senza però restare incinta. In poche parole bisogna farlo senza precauzioni e se scopri di essere in dolce attesa hai perso. Ne parla il quotidiano online Fanpage, sottolineando come sia diventata virale l’ennesima sfida senza senso grazie ai social e alle varie chat di WhatsApp frequentati appunto dagli adolescenti. Le prime avvisaglie della sex roulette si erano avute già l’anno scorso, dopo che ad aprile 2023 era stata aperta una indagine in quel di Brescia, ma i casi stanno continuando ad aumentare e a Roma una ragazzina di soli 14 anni è rimasta incinta proprio dopo aver partecipato ad una sex roulette.

A rendere pubblica la vicenda è stata Marina Condoleo, avvocata, che ha potuto conoscere la 14enne. Durante l’incontro la ragazzina ha spiegato che non è a conoscenza di chi sia il padre del bimbo, in quanto aveva appunto preso parte a questa challenge online. La dottoressa si dice preoccupata in quanto nei casi precedenti, le età delle ragazze coinvolte erano più alte: la 14enne sarebbe infatti la più giovane “vittima” della sex roulette fino ad oggi conosciuta.

SEX ROULETTE, NUOVA CHALLENGE: GLI ADOLESCENTI NON DISTINGUONO REALTA’ DAI SOCIAL

Purtroppo gli adolescenti non hanno spesso e volentieri ben in mente cosa significhi la vita reale e quella virtuale, di conseguenza si fiondano su queste challenge come se appartenessero solo al mondo digitale, e non rendendosi conto che hanno delle serie conseguenze sulla vita di tutti i giorni.

La 14enne rimasta incinta ha spiegato meglio come avviene questa challenge, che inizia prima online, attraverso Telegram e WhatsApp, ma anche in alcuni casi su TikTok, dopo di che i ragazzi, attraverso messaggi sulle chat, decidono di aderire o meno alla sfida. A quel punto, chi sceglie di partecipare viene aggiunto in una chat privata sempre sulle stesse piattaforme, dopo di che le ragazze e i ragazzi si danno appuntamenti presso delle case o delle zome appartate dove si consuma il rapporto, senza alcuna protezione.

SEX ROULETTE, NUOVA CHALLENGE: IL RISCHIO DI MALATTIE TRASMISSIBILI

Sembra che durante gli incontri si trovino tutti insieme, quindi si tratta in sostanza di un rapporto fra più ragazzi, ed è per questo che la giovane rimasta incinta dopo la challenge non sa di chi sia il figlio.

Ovviamente non va dimenticato che il sesso occasionale è assolutamente rischioso per tutti, visto che si possono contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto in una situazione come quella appena descritta, dove più persone si incontrano, con il rischio di diffondere delle patologie veneree in maniera incontrollata. La dottoressa ha comunque descritto la 14enne vittima della challenge sex roulette piuttosto tranquilla, non sotto choc ne tanto meno stupita, di conseguenza è probabile che la stessa fosse a conoscenza dei rischi che correva prima di partecipare a questa sfida.