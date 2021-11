14enne pestato a sangue torna a scuola con i carabinieri/ I compagni non lo accolgono

Dopo più di un mese dall’aggressione subita davanti a scuola, Emanuele, il 14enne di Castrolibero (Cosenza), ha fatto ritorno ieri in classe. Un momento non certo memorabile per il giovane, visto che all’entrata non c’era nessun compagno di classe ad accoglierlo. Così l’adolescente, dopo una foto ricordo scattata con i carabinieri che l’hanno scortato nel cortile di ingresso, tra gli sguardi incuranti di alcuni giovani che stavano svolgendo l’ora di educazione fisica all’aperto. Un clima non dei migliori, insomma, anche se l’auspicio è che poi, all’interno dell’aula, il gelo iniziale sia scomparso e i ragazzi abbiano interagito con il loro compagno.

Ricordiamo che il 4 ottobre scorso, dopo una giornata di lezioni, Emanuele fu sorpreso da un pugno sferrato con potenza al volto da parte di un sedicenne del luogo. Un colpo che gli procurò seri problemi fisici, ovvero lesioni interne alla bocca ed emorragia. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e il responsabile, probabilmente impaurito dalla situazione venutasi a creare, ha confessato ai genitori di avere aggredito Emanuele, che peraltro neppure conosceva direttamente. Sono quindi al momento ancora misteriosi i motivi che hanno spinto il 16enne a scaraventarsi contro il ragazzo più giovane di lui di due anni.

COSENZA: 14ENNE PESTATO A SANGUE RIENTRA IN CLASSE CON I CARABINIERI

Dopo essere rimasto esanime a terra a seguito del pugno ricevuto in pieno volto, Emanuele fu trasferito in ospedale, dove i medici gli evitarono conseguenze maggiori. Tuttavia, da quel giorno il ragazzo ha subìto un forte contraccolpo psicologico, tanto che inizialmente non voleva neppure saperne di fare ritorno a scuola. È stato così che il luogotenente Vincenzo Cozzarelli, comandante della Compagnia dei carabinieri di Castrolibero, ha deciso di accompagnarlo nel giorno del suo rientro, quasi a volere testimoniare la presenza dello Stato.

Oltre a Cozzarelli, altri due carabinieri hanno scortato il ragazzino, per incoraggiarlo e per ricordargli che non sarà mai più solo.



