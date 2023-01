15enne gettato contro un treno da gang di Monza/ “Dacci la felpa” poi la spinta

Choc in provincia di Monza, dove un ragazzino appena 15enne è stato spinto sotto un treno da un gruppo di coetanei. Come si legge sull’edizione online di TgCom24, fortunatamente il giovane non ha subito alcuna grave conseguenza, ma lo stesso è stato comunque ricoverato in ospedale. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, anche ascoltando i testimoni, il giovane sarebbe stato vittima di una rapina e dopo la spinta sarebbe caduto nello spazio fra il binario e le ruote del convoglio. Il minore, prima dell’aggressione, si trovava sulla banchina mentre stava aspettando il treno in compagnia di un amico.

Ad un certo punto il ragazzino è stato accerchiato da un gruppo di bulli che lo hanno intimato a consegnarli la sua felpa di marca che indossava. Quando però il 15enne ha rigettato la richiesta, a quel punto è stato aggredito dal gruppo, (non è chiaro se l’abbia aggredito uno solo o più ragazzini), ed è stato spinto sotto il treno. Un gesto choc che ha provocato varie ferite al giovane, ma che fortunatamente, e solo per miracolo, non è deceduto: attualmente non è in pericolo di vita.

15ENNE GETTATO CONTRO TRENO A MONZA: IDENTIFICATI DUE MINORENNI

Nel frattempo sono state avvisate le forze dell’ordine e nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria, che stanno cercando di rintracciare gli eventuali responsabili di questo folle gesto che è avvenuto di preciso in quel di Seregno, nota cittadina vicina a Monza. Attualmente sarebbero stati identificati e posti in stato di fermo due minorenni, che sono accusati di aver preso parte all’aggressione anche se non è ben chiaro se siano intervenuti direttamente o meno.

Le accuse nei loro confronti sono gravissime, tentato omicidio e tentata rapina. Le autorità sono risalite ai responsabili anche visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza, dove si nota chiaramente il gruppo che getta sotto il treno la vittima 15enne. Il ragazzino ha urtato contro il convoglio con il proprio zainetto dopo di che è stato trascinato a terra e solo miracolosamente non è finito sotto il treno.

