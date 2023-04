15enne si scontra in bici con un cinghiale/ Salerno, grave giovane: asportata milza

E’ gravissimo un ragazzino 15enne che si è scontrato con un cinghiale mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Il giovane stava rientrando a casa di notte, fra domenica e lunedì scorsì, nel Parco Nazionale del Cilento, a poca distanza da San Mauro la Bruca, in provincia di Salerno. Un impatto devastante quello del 15enne con l’animale di grossa taglia, visto che lo stesso ragazzo è rimasto ferito in maniera grave ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, la situazione è apparsa subito molto grave e una volta che il giovane è stato portato in ospedale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico attraverso il quale gli è stata asportata la milza.

Le sue condizioni restano gravi anche se stabili, e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Si sa per certo che il giovane aveva trascorso una serata con amici a San Mauro La Bruca, e stava rientrando a casa in compagnia di un suo coetaneo. Di colpo si sarebbe trovato di fronte un animale di grossa taglia, un cinghiale, che è stato rinvenuto morto vicino al luogo dell’incidente, molto probabilmente ferito a seguito dello scontro con la bicicletta.

15ENNE CONTRO CINGHIALE A SALERNO: APERTA INDAGINE

Ad avvertire i soccorsi è stato l’amico, sotto choc, e nel giro di pochi minuti si è recato sul luogo il personale del 118 che poi ha trasferito il ragazzo ferito presso l’ospedale vallese dove è stato operato d’urgenza, in codice rosso. Sono attese risposte nelle prossime ore, dopo che i carabinieri avranno sentito il giovane nonché l’amico del ragazzo.

La cosa certa, come fa notare la stampa locale, è che gli incidenti con i cinghiali nel Parco del Cilento sono sempre più numerosi, e pochi giorni fa presso il comune di Camerota un contadino era stato aggredito al volto: «L’incidente avvenuto a San Mauro – le parole dell’ex sindaco Francesco Scarabino – desta molta rabbia. Non è la prima volta che avvengono incidenti del genere. Siamo stanchi e molto preoccupati. È necessaria una regolamentazione della gestione della fauna selvatica. Questi animali rappresentano un costante pericolo per le persone. Siamo davanti a una questione che sta diventando un problema di ordine pubblico e una minaccia alla sicurezza stradale».

