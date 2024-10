Episodio decisamente scioccante quello avvenuto a Brescia, dove un ragazzo 16enne è stato arrestato con delle gravissime accuse. Stando a quanto riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’agenzia Ansa e di SkyTg24, il giovane è accusato di violenza sessuale, tentato omicidio, ma anche rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Insomma, una sfilza di presunti reati, alcuni dei quali gravissimi, e che riguarderebbero una serie di episodi diversi fra loro, tutti registrati negli scorsi mesi, durante l’estate del 2024, in quel di Brescia.

Attualmente si trova in carcere giovanile Beccaria di Milano in attesa della conferma del fermo e di un eventuale processo. Stando a quanto emerso, il 16enne presunto violento sarebbe originario del Marocco, e avrebbe rapinato un uomo lo scorso 5 luglio nel bresciano. Un episodio particolarmente efferato visto che il 16enne marocchino, insieme ad un complice, avrebbe sottratto uno smartphone al malcapitato, un iPhone, ma durante la rapina avrebbe colpito la sua vittima con numerosi fendenti, tramite un oggetto appuntito, raggiungendolo anche al volto. Una ferocia inaudita per un bottino di poche centinaia di euro a conferma di quanto il ragazzino non si facesse scrupoli per ottenere ciò che desiderava.

16ENNE MAROCCHINO ARRESTATO A BRESCIA: L’ULTIMO EPISODIO IL 5 AGOSTO

Dieci giorni dopo, non contento, avrebbe violentato una donna: prima l’avrebbe minacciata con una forbice dopo di che l’avrebbe colpita al volto diverse volte, e una volta tramortita ne avrebbe quindi abusato sessualmente. L’ultimo episodio risale allo scorso 5 agosto, quando avrebbe discusso con un altro ragazzo straniero e ne era nata una lite durante la quale il 16enne avrebbe colpito il suo “contendente” al ventre sempre con un oggetto appuntito.

Alla luce di tutti questi gravi episodi le forze dell’ordine hanno deciso di arrestare il ragazzo, ora rinchiuso nel carcere giovanile. Si tratta dell’ennesimo episodio delle ultime settimane con protagonista un minorenne: prima il 16enne di Paderno Dugnano che ha sterminato la sua famiglia, poi il 17enne di Mantova che ha ucciso una donna e poi il 16enne di Cesano Maderno che ha preso a bastonate un uomo nel garage.

