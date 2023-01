17 again ritorno al liceo/ Su Italia 1 il film con Zac Efron e Matthew Perry

17 again ritorno al liceo, film di Italia 1 diretto da Burr Steers

17 again ritorno al liceo è una commedia sentimentale e fantastica del 2009 che va in onda oggi, 11 gennaio, a partire dalle 23,50 su Italia 1. La regia è di Burr Steers, mentre il cast comprende gli attori: Matthew Perry, Zac Efron, Allison Miller, Leslie Mann, Sterling Knight e Michelle Trachtenberg. Nella colonna sonora sono compresi molti brani di successo quali: On my own, This is love, Cherisch e Kid. La pellicola ha avuto un rifacimento coreano dal titolo 18 Again.

La baia del tuono/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Il film 17 again ritorno al liceo è stato un grande successo al botteghino e si è piazzato al primo posto come miglior incasso nella prima settimana d’uscita. La critica non ha accolto 17 again ritorno al liceo positivamente, giudicandolo un film troppo mieloso e poco credibile. Zac Efron è diventato famoso grazie al suo ruolo nella popolare serie targata Disney High School Musical. Ha partecipato, in seguito, a numerosi film di successo, quali: Hairspray, Quel momento imbarazzante e Capodanno a New York. È stato fidanzato per 5 anni con la collega attrice Vanessa Hudgens, conosciuta sul set di High School Musical. Matthew Perry, è conosciuto per aver interpretato il ruolo di Chandler nella serie cult Friends.

Mamma ho perso l'aereo mi sono smarrito a New York/ Su Italia 1 il film con Culkin

17 again ritorno al liceo, la trama del film

La vicenda del film 17 again ritorno al liceo si basa sulla vita di un ragazzo come tanti di nome Mike. La sua è un’esistenza bellissima, in quanto frequenta il liceo, è il capitano della squadra di basketball ed è prossimo ad ottenere una borsa di studio per accedere al college. La sua vita sentimentale va a gonfie vele perché è fidanzato con Scarlet, la ragazza più bella della scuola.

I progetti di Mike sono destinati ad essere messi da parte, in quanto, Scarlet gli rivela di essere incinta e il ragazzo, si assume le sue responsabilità e decide di sposarla. Dopo 20 anni, la vita di Mike è diventata un disastro: Scarlet lo ha cacciato di casa, i figli non lo sopportano ed ha anche perso il lavoro.

Gli avvoltoi hanno fame / Su Rete 4 il film con Clint Eastwood

L’unica persona con la quale va ancora d’accordo è il suo fidato amico Ned, suo vecchio compagno di scuola. In preda alla disperazione e alla malinconia, Mike si reca nel suo vecchio liceo e comincia a fantasticare sul futuro a cui vent’anni prima ha rinunciato. Il ragazzo sogna ad occhi aperti di ritornare ad avere 17 anni e il suo desiderio diventa reale. Tra incredulità e un pò di magia, Mike riesce a convincere tutti di essere ritornato ragazzo e comprende che la sua vita non è stata proprio un disastro, infatti, si riappacifica con la moglie e con i figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA