Sulle ali della speranza, diretto da Sean McNamara

Mercoledì 23 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film drammatico del 2023 dal titolo Sulle ali della speranza. La pellicola è diretta dal regista Sean McNamara, tornato proprio quest’anno sul grande schermo con il film biografico Reagan. Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Dennis Quaid, che nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi progetti di successo, come Lo squalo 3 (1983), The Day After Tomorrow (2004) e In Good Company (2004).

Al suo fianco l’attrice statunitense Heather Graham, diventata famosa a livello internazionale per la sua interpretazione in Boogie Nights – L’altra Hollywood (1997). Nel cast del film Sulle ali della speranza anche l’attore statunitense Jesse Metcalfe, conosciuto dal pubblico per il ruolo di John Rowland nella serie tv di successo Desperate Housewives.

La trama del film Sulle ali della speranza: la vera storia di un eroe coraggioso

Sulle ali della speranza si ispira ad una vicenda realmente accaduta durante un viaggio aereo nel 2009, quando un uomo è stato costretto a fare atterrare il velivolo su cui viaggiava a causa della morte improvvisa del pilota. In particolare, la pellicola racconta la storia di Doug White, un uomo di 56 anni che sta ritornando in Louisiana con la sua famiglia dopo aver preso parte al funerale di suo fratello. Purtroppo il caso vuole che il pilota del velivolo sia colpito da un malore fatale e il protagonista, supportato dalla torre di controllo, prende il controllo del mezzo, mentre sua moglie e le sue amate figlie si affidano al Signore pregando per un miracolo. Riuscirà Doug a mettere in salvo le loro vite e a fare atterrare il mezzo con l’aiuto di Dio?