17enne uccide la nonna dopo una lite violenta a Salerno/ Coltellate alla schiena

17enne uccide la nonna in provincia di Salerno

A Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, una lite tra nonna e nipote è culminata con un accoltellamento fatale ai danni della donna. È successo nel pomeriggio di lunedì 7 novembre, in prima serata, intorno alle 19. La donna è stata uccisa dalla nipote di 17 anni, che dopo un litigio l’ha accoltellata alla schiena. La giovane è poi scesa in strada e ha delitto ai carabinieri, per poi essere arrestata. Attualmente l’adolescente si trova in ospedale, in stato di fermo.

La tragedia è avvenuta nel paese in provincia di Salerno, in via delle Tavernelle. Secondo una prima ricostruzione che hanno fornito i carabinieri della compagnia di Agropoli, che sono intervenuti sul posto subito dopo la tragedia, la giovane avrebbe accoltellato la nonna alla schiena dopo un acceso litigio che è finito con una colluttazione. La lite tra le due sarebbe scaturita per futili motivi. La ragazza ha riportato una ferita al braccio durante il litigio.

17enne uccide la nonna: trovata in strada in stato di choc

La 17enne ha afferrato un coltello e ha colpito la nonna alla schiena con diverse coltellate. Subito dopo aver ucciso l’anziana, con gli abiti ancora sporchi di sangue, è scesa in strada, si è seduta ed è rimasta davanti all’abitazione. L’adolescente ha poi raccontato tutto ai carabinieri, che l’hanno trovata lì in stato di choc. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce Rossa di Piazza Santini e dell’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere, che hanno potuto solamente constatare la morte della donna.

Le indagini sono ora condotte dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, insieme ai militari della stazione di Capaccio Scalo. Dovranno adesso ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. Non è infatti chiaro cosa abbia spinto la giovane ad uccidere la nonna, ma secondo un primo racconto della giovane, sarebbe stato un futile litigio a scatenare la rabbia della 17enne.











