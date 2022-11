1899, nuova serie capolavoro Netflix/ Dai creatori di Dark un thriller psicologico

E’ disponibile da oggi una nuova serie tv tanto attesa e nel contempo acclamata, su Netflix. Stiamo parlando precisamente di 1899, quella che da alcuni addetti ai lavori è definita una vera e propria “bomba”. La prima cosa da sapere è che si tratta di un thriller psicologico partorito dalle geniali menti di Dark, altra acclamata serie tv in cui le varie epoche si mischiavano in un tutt’uno, dando vita ad una storia spettacolare nel suo caos. 1899 è divisa in otto episodi, un “viaggio introspettivo tra le luci e le ombre della propria mente”, scrive Today, che parla di un giusto mix fra Lost di J.J Abrams e la pellicola di Peter Wer, The Truman Show, con protagonista Jim Carrey.

Una serie “costruita alla perfezione – prosegue ancora Today – con una sceneggiatura talmente ben scritta da non lasciare mai lo spettatore annoiato o senza un motivo per restare incollato allo schermo”. Il nuovo capolavoro Netflix narra le vicende di otto personaggi, che attraverso i loro racconti svelano la propria personalità e nel contempo il proprio passato, e non mancano colpi di scena e misteri che sembrano non finire mai. La serie tv ha inizio con un viaggio in mare che all’apparenza può sembrare semplice e che racchiude personaggi proveniente da tutto il mondo il cui obiettivo è quello di trasferirsi in America per cambiare vita.

1899, NUOVA SERIE TV NETFLIX DAI CREATORI DI DARK: VERITA’ O FINZIONE?

Ma ciò che potrebbe sembrare banale si trasforma in un vero e proprio giallo fra navi scomparse, traumi del passato che ritornando, apparizioni inspiegabili, morti inattese, e viaggi nel tempo e nello spazio, quasi impossibili da spiegare

A catalizzare l’attenzione degli spettatori in 1899 è poi l’aspetto mentale, la capacità della propria mente di condizionare e manipolare la realtà, e che porterà i protagonisti a non distinguere più il reale dal fake. Insomma, sembrerebbero esservi tutti gli ingredienti affinchè 1899 sia davvero una serie capolavoro, e a questo punto non ci resta che gustarcela su Netflix. Di seguito il trailer di presentazione.

