Un giallo ha sconvolto la comunità di Pavia, dove due ragazze sono state trovate in stato di incoscienza in strada. Una è morta in ospedale, l’altra è grave, ma non in pericolo di vita. Non è ancora chiaro cos’è successo, ma pare che stessero rientrando da una festa privata in casa. Al momento c’è solo la testimonianza di una residente che ha riferito di aver udito distintamente un urlo in piena notte, poi sono intervenute le ambulanze.

Come evidenziato dal Giorno, la vittima è una ragazza di 18 anni, deceduta in ospedale, mentre l’amica ha 17 anni ed è tenuta sotto osservazione al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate alcune lesioni, come un trauma cranico. L’intervento dei sanitari è avvenuto poco prima delle due nella notte tra domenica e lunedì, nella zona Ovest di Pavia, in via Bonomi, in un quartiere residenziale di ville e palazzine, alcune delle quali sono ancora in costruzione, mentre altre sono disabitate in estate, quando i residenti si allontanano per andare in ferie.

18ENNE MORTA IN STRADA: GIALLO A PAVIA

Quando i sanitari sono arrivati sul posto, le due ragazze avevano già perso conoscenza, quindi sono state rianimate sul posto. Entrambe sono state prese in carico e trasportate in ospedale in codice rosso: le ambulanze sono arrivate al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove sono state prese in carico dai medici. Ma per la 18enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, perché poco dopo l’ingresso in ospedale i medici ne hanno constatato la morte.

Il Giorno riferisce che è stato rinvenuto un monopattino, che forse potrebbe essere stato usato da entrambe le ragazze o da una di loro per arrivare nel punto isolato alla fine del quartiere. Pare che i traumi riscontrati sul corpo della 17enne possano essere compatibili con una caduta dal monopattino, ma non sono stati rinvenuti segni di un incidente con altri mezzi, invece sono in fase di accertamento le cause della morte.

Potrebbero aiutare a fare chiarezza sull’accaduto gli esami tossicologici, anche per capire se la 18enne sia stata colta da un malore o abbia assunto una sostanza rivelatasi letale, nel frattempo sono in corso gli accertamenti della polizia.