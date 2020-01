1917: esce oggi il Kolossal sulla Prima guerra mondiale/ Video, candidato a 10 Oscar

Esce oggi, mercoledì 23 gennaio, nelle sale cinematografiche italiane, il film 1917. La pellicola diretta dal regista Sam Mendes (vincitore dell’oscar nel 1999 per American Beauty), racconta le vicende della prima guerra mondiale, e punta a fare incetta di Oscar. Il kolossal con protagonisti George MacKay, Dean-Charles Chapman e Benedict Cumberbatch, è infatti candidato a ben dieci statuine ed è un omaggio, come spiegato dallo stesso Mendes, a tutti i militari che si sono battuti per il bene comune e la libertà. “Volevo percorrere ogni passo al fianco di questi ragazzi – le parole dello stesso regista riportate da TgCom24.it – sentire ogni loro respiro, ed è per questo che, insieme al direttore della fotografia Roger Deakins, ho realizzato 1917 come un’esperienza totalmente immersiva”. Protagonisti della pellicola saranno i caporali Schofield e Blake, dell’8° Battaglione.

1917: ESCE OGGI IL KOLOSSAL. ROTTEN TOMATOES GLI DÀ UN PUNTEGGIO DI 93

Entrambi saranno chiamati ad una missione che potrebbe salvare centinaia di commilitoni (per l’esattezza più di 1500) da morte sicura, consegnando al colonnello Mackenzie una lettera da parte del generale Enrimore. Peccato che in pochi sanno che i tedeschi hanno messo in scena un finto ritiro, rimanendo in attesa di chiunque fosse pronto a sfidarli. Una missione che metterà a dura prova la grande amicizia fra Schofield e Blake, e che inevitabilmente, cambierà le loro vite. Il film, che come detto sopra, uscirà quest’oggi in Italia, è già stato accolto in maniera positiva dai siti web del settore, a cominciare da Rotten Tomatoes, dove il film ha raggiunto una percentuale di gradimento della critica del 93% su 84 recensioni, con una media voto pari all’8 e mezzo. Su Metacritic, invece, il punteggio totalizzato è stato di 80 su 100 tenendo conto di 40 review. Numeri sicuramente interessanti che invogliando ad andare al cinema al più presto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA