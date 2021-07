2 Fast 2 Furious/ Video, su Italia 1 il film con Paul Walker (oggi, 9 luglio 2021)

2 Fast 2 Furious è un film poliziesco con connotazioni avventurose uscito in USA nel 2003. La pellicola diretta ottimamente da John Singleton andrà in onda il 9 luglio alle 21.20 su Italia 1. Il film che vede un buon cast di attori protagonisti, tra gli altri si ricordano Paul Walker e Chris “Ludacris” Bridges è stato prodotto dalla Universal Pictures, casa che ha curato finanche la distribuzione nelle sale cinematografiche del nostro paese. Ottime le musiche composte da David Arnold per quello che di fatto è il secondo episodio della saga di Fast Furious. L’opera appassionerà i patiti del genere perché non aggiunge nulla al primo capitolo anzi di fatto toglie senza riuscire a regalare quello che in molti si sarebbero aspettati e cioè un salto in avanti almeno dal punto di vista della qualità.

2 Fast 2 Furious, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di 2 Fast 2 Furious. Brian O’Conner è un ricercato che sotto mentite spoglie si è costruito una carriera nel mondo delle corse illegali. Egli si guadagna da vivere grazie alla sua perizia nel guidare le macchine all’interno di quelle che sono veri e propri circuiti di street racer a Miami. Una sera durante una corsa che lo vede vincitore Brian nota una bellissima ragazza, egli non può approfondire la conoscenza stante l’arrivo della polizia che dopo un breve inseguimento lo cattura. Arrivato nella sede dell’FBI Brian incontra una sua vecchia conoscenza che gli propone di aiutare le autorità per riuscire a catturare il pericoloso e inafferabile Carter Veron. Brian messo alle strette accetta e chiede di essere aiutato da un suo vecchio amico, Roman Pearce.

I due qualche giorno dopo incontrano una bellissima agente dei federali, Monica, che si occupa del caso da quasi un anno. Brian e Roman fanno del loro meglio per arrivare alla conclusione dell’indagine, ma come sempre avviene nei film americani non tutto fila per il verso giusto. Monica e Brian si infatuano uno dell’altro e per poco non mandano all’aria il piano approntato dai federali, nel momento in cui Veron li vede baciarsi appassionatamente. Solo la bravura e la presenza di spirito di O’Connor riesce ad evitare il peggio e a portare a compimento la missione. Brian alla fine riesce infatti a consegnare ai federali le prove del coinvolgimento di Veron, esse sono tre borse pieni di dollari. La fine della pellicola vede Brian aprire un officina a Miami, la loro libertà è stata garantita dai federali, i soldi invece sono stati recuperati in parte da quelli sottratti agli stessi federali.

Video, il trailer del film, 2 Fast 2 Furious





