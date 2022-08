2 fast and 2 furious/ Su Italia 1 il film con Paul Walker

2 fast and 2 furious, film di Italia 1 diretto da John Singleton

2 fast and 2 furious va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 31 agosto, a partire dalle ore 21.20. La pellicola è il sequel del più famoso Fast and Furious che è uscito nel 2001 ed è il prequel di tutti gli altri film della saga.

In particolare, la regia di questo è affidata a John Singleton, mentre il cast vede la presenza di alcune star del settore come Paul Walker, nei panni di Brian, che sarà il protagonista fino alla sua morte di tutti i film della serie; Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce “Rom”; la bellissima Eva Mendez in quelli di Monica; Cole Hauser che presta il volto a Carter Verone; infine Chris “Ludacris” Bridges che ricopre il ruolo di Tej Parker.

2 fast and 2 furious, la trama del film

Leggiamo la trama di 2 fast and 2 furious. Brian è un ex poliziotto che ha avuto dei problemi con la giustizia ed ora è ricercato, essendo sfuggito all’arresto. Per vivere fa lo street racer a Miami e una sera viene coinvolto in una gara clandestina organizzata da Tej Parker. Il ragazzo, che è molto bravo nel suo lavoro, riesce a vincere e nella folla generale intravede anche una bellissima ragazza che lo colpisce particolarmente ma non c’è tempo per provare a conoscerla perché irrompe la polizia e Brian viene arrestato.

Portato al comando di polizia, il ragazzo incontra il suo vecchio capitano dell’FBI che gli propone un accordo: farà in modo di far cadere tutte le accuse contro di lui e ripulirà la sua fedina penale se acconsentirà a tornare nuovamente a lavorare per lui sotto copertura: lo scopo è quello di introdursi nel mondo delle scommesse illegali sulle corse d’auto, per incastrare un boss della malavita di nome Carter Verone. Brian accetta ma pone come condizione quella di lavorare con Roman Pearce, un suo amico agli arresti domiciliari che è l’unico che può fargli da partner in una situazione del genere.

Il ragazzo, però, avrà non poche difficoltà a convincere Roman ad accettare ma quando ci riuscirà farà un’altra scoperta interessante: il loro gancio è l’agente Monica Fuentes, la bellissima ragazza che Brian aveva visto durante la corsa, che si è infiltrata nell’organizzazione di Verone da anni. Proprio Monica riesce a far entrare Brian e Roman nella gang, grazie anche al parere favorevole di Verone che è rimasto colpito dalla bravura al volante di Brian.

Il malavitoso vuole usare i ragazzi per trasferire da una parte all’altra della città i proventi del frutto della vendita della droga, così da essere salvo da qualsiasi pericolo di incriminazione. Il doppio gioco di Brian e Roman, però, corre il rischio di essere scoperto sia da una parte che dall’altra e i due rischiano molto.

A peggiorare la situazione, poi, c’è anche il sentimento che sembra nascere fra Brian e Monica, tanto che quando Verone si rende conto che il ragazzo è in realtà una spia dell’FBI e che Monica è la sua complice, decide di rapirla per liberarsi di Brian. Dopo una rocambolesca serie di avventure, Roman salva l’amico e insieme riescono a liberare Monica, assicurando Verone alla giustizia e ottenendo la fedina penale punita come promesso. Con i soldi che hanno sottratto al malavitoso e che non hanno dichiarato alla polizia, poi, riescono ad aprire un’officina proprio a Miami.

