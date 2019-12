20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI, ULTIMA PUNTATA/ Diretta e ospiti: sketch con Il Volo

20 anni che siamo italiani: diretta ultima puntata

Altra grande puntata di 20 Anni che Siamo Italiani, che stasera – venerdì 13 dicembre – chiude il suo mini ciclo su Raiuno con grandissimi ospiti. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono pronti ad emozionare e ad emozionarsi con il pubblico, con la partecipazione di artisti di primo ordine come Il Volo, Nek, Flavio Insinna e Anna Tatangelo. Come sempre un ruolo di primaria importanza lo ricoprirà l’orchestra, composta da 26 elementi e guidata dal Maestro Pennino. Attesa anche per l’ultimo eventuale monologo di Vanessa Incontrada, che la scorsa settimana ha totalizzato 3.467.000 spettatori per il 16,60% share. Tra i momenti più apprezzati, appunto il monologo della conduttrice spagnola. L’inizio di questa puntata è una gag con il trio de Il Volo, che è infastidito dai due conduttori che chiacchierano e commentano le prime due puntate. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI, LE ANTICIPAZIONI

Venerdì 13 dicembre, in prima serata, Raiuno trasmette la terza ed ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che ha raccontato gli ultimi vent’anni dei due artisti e dei loro ospiti attraverso ricordi, aneddoti e racconti inediti. Attraverso la musica e la recitazione, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno raccontato al pubblico di Raiuno come è cambiata l’Italia negli ultimi 20 anni mettendo in evidenza anche come è cambiato il linguaggio e le differenze tra le varie zone d’Italia. Uno show divertente e leggero che ha conquistato il pubblico nonostante il leggero calo di ascolti registrato con la seconda puntata. Dopo aver 3.886.000 spettatori pari al 19.3% di share con la prima puntata, D’Alessio e Incontrada, la scorsa settimana, sono stati seguiti da 3.467.000 spettatori pari al 16.6% di share. Andrà meglio con l’ultima puntata?

GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DI 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI

Grande spazio agli ospiti napoletani nella terza ed ultima puntata di 20 anni che siamo italiani. Sul palco, accanto a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, per tutta la serata, si alterneranno grandi nomi della musica e del cinema italiano di cui alcuni rappresentanti dell’arte napoletana. Spazio, dunque, ad Alessandro Siani e Nino D’Angelo con cui, sicuramente, Gigi darà vita a divertenti siparietti tipicamente partenopei. E ancora: Il Volo con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto che canteranno insieme al padrone di caso. E poi un’istuzione della televisione italiana come Pippo Baudo. E ancora Nek, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno e Gigi Marzullo. Infine, non mancherà Anna Tatangelo, pronta a fare da spalla alla Incontrada e al suo Gigi.

GIGI D’ALESSIO: VANESSA INCONTRADA LA PARTNER GIUSTA”

La forza di 20 anni che siamo italiani è la semplicità con cui Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada salgono sul palco per regalare due ore di spensieratezza al pubblico di Raiuno. A sottolinearlo è il cantante napoletano che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato i segreti del successo dello show. “La gag dei verbi della prima puntata mica era scritta. Quando ho visto che Vanessa si era incartata mi sono buttato e abbiamo fatto cinque minuti di televisione da morire dal ridere. Le avevo detto che poteva contare su di me per tutto ma che non mi doveva domandare i verbi”, ha spiegato D’Alessio. E sulla compagna d’avventura Vanessa Incontrada, ha aggiunto: “Io e Vanessa ci stiamo divertendo e quando hai la partner giusta diventa tutto più facile e naturale. Quando sono usciti gli ascolti della prima puntata, l’ho chiamata per complimentarmi. Era al supermercato a fare la spesa…la sua forza è la normalità”.



