20 chili di guai!… e una tonnellata di gioia!/ Trama del film con Tony Curtis, oggi, mercoledì 26 giugno 2024

20 chili di guai!… e una tonnellata di gioia!, Norman Jewison

Mercoledì 26 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1962 dal titolo 20 chili di guai!… e una tonnellata di gioia!.

Il film è diretto dal regista Norman Jewison, ricordato per avere curato le riprese di alcuni grandi lungometraggi di successo, tra cui La calda notte dell’ispettore Tibbs, Il violinista sul tetto e Jesus Christ Superstar. Il soggetto è invece a cura del noto scrittore e giornalista Damon Runyon, le cui storie furono utilizzate per realizzare diverse pellicole campioni di incasso, come Little Miss Marker (1934), che segnò il debutto della grande Shirley Temple.

Dracula Untold, Rete 4/ Trama e cast La leggenda di Vlad III: come diventò vampiro, oggi 24 giugno 2024

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Tony Curtis, uno dei divi di maggior successo tra gli anni ’50 e ’60 grazie alle sue notevoli capacità interpretative e l’indiscutibile fascino, celebre per la sua partecipazione alla serie tv Attenti a quei due in coppia con Roger Moore. Al suo fianco la splendida attrice Suzanne Pleshette, diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua interpretazione ne Gli uccelli (1963) di Alfred Hitchcock.

The Twilight Saga: Eclipse, Italia 1/ Trama e cast terzo capitolo del franchise fantasy, oggi 24 giugno 2024

La trama del film 20 chili di guai!… e una tonnellata di gioia!: non tutto il male viene per nuocere

20 chili di guai!… e una tonnellata di gioia! racconta la storia di Steve McCluskey, responsabile di un importante ed esclusivo casinò in Nevada. L’uomo cerca di portare avanti l’attività nel migliore dei modi per soddisfare il proprietario del complesso, Bernie (chiamato Bill) Friedman. La situazione diventa più difficile quando il protagonista si trova a dover gestire contemporaneamente l’arrivo della nipote del proprietario, desiderosa di debuttare nel teatro della struttura, e la presenza di una bambina di appena cinque anni, abbandonata durante il giorno dal padre, un accanito giocatore d’azzardo.

Tom Horn, Rete 4/ Biopic western con Steve McQueen - Trama e Cast, in onda oggi, martedì 25 giugno 2024

Tra Steve e Chris, la nipote di Friedman, nasce ben presto una profonda intesa e entrambi si affezionano alla bambina. Nel frattempo l’uomo deve anche riuscire a evitare la polizia della California, che lo cerca per alcune pendenze nei confronti dell’ex moglie. Un giorno arriva una terribile notizia: il padre della bambina è morto in un incidente stradale. Steve decide così di portarla a Disneyland per realizzare un suo grande sogno. Purtroppo questa decisione consente alla polizia di arrestarlo e il protagonista finisce in tribunale, accusato, tra le varie cose, di avere nascosto la bambina. Riuscirà Steve a dimostrare la sua innocenza davanti alla corte e a proteggere la bambina? Cosa succederà tra lui e Chris?











© RIPRODUZIONE RISERVATA