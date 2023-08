Amici conquista Generazione zeta: Angelina Mango, Wax e LDA persistono in TOP 10/ La classifica Spotify

Amici di Maria De Filippi, LDA, Angelina Mango e Wax conquistano le prime posizioni di Generazione zeta

Prosegue la gara musicale tra i talenti di Amici di Maria De Filippi, con LDA, Angelina Mango e Wax che conquistano la Generazione zeta all’attivo su Spotify Italy. Il tris di talenti cantautori uscenti di Amici, Wax e Angelina Mango dell’ultima edizione di Amici 22 e LDA dell’edizione di Amici 20, occupano la Top10 nella playlist Generazione zeta all’attivo su Spotify Italy, assegnando di fatto ad Amici il primato di talent show di successo per le ben tre posizioni occupate dai talenti uscenti del format di Maria De Filippi.

La Top10 della musica rappresentativa della

Generazione zeta, ossia la generazione dei

nati nel periodo a cavallo tra il 1997 e il 2012, vede al primo posto Alfa con il singolo estivo bellissimissima, seguito sul podio al secondo e al terzo posto rispettivamente da Rhove con il singolo Ancora e Angelina Mango, la più

alta entrata di Amici, con il tormentone Ci

pensiamo domani. Quarta posizione per

Tutto con te di Olly e JVLI, quinta posizione per Pepe, Samurai Jay con il singolo Pop corn e patatine RMX.

Fuori dalla Top3 di Generazione zeta…

Sesta posizione per Ludwig con Domani ci passa, settima posizione per l’altro ex Amici, Wax, e il singolo estivo Anni 70. Ottava posizione per Origami all’alba di Chiara. Nona posizione per Tango di Tananai e decima posizione che chiude la Top10 di Generazione zeta per Granita di LDA, che nonostante la sua edizione di Amici non sia l’ultima insiste e persiste registrando un’influenza importante nella nota classifica di streaming, Spotify.

