Patrizia Rossetti, nuovo fidanzato per l’ex GFvip?/ “La vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti”

GF vip 7, Patrizia Rossetti torna a raccontarsi: l’intervista rivelatrice

É la regina delle televendite made in Italy nonché volto icona di casa Mediaset e reduce dal GFvip 7, Patrizia Rossetti, torna a raccontarsi in un’intervista inedita.

L’occasione é un intervento concesso a Nuovo TV, il rotocalco di cronaca rosa diretto da Riccardo Signoretti. Tra le pagine nel nuovo numero di agosto del noto giornale, la concorrente uscente del gioco televisivo del Grande Fratello all’ultima edizione, GFvip 7, si svela in toto, sia come persona che come professionista.

Cristina Plevani boccia Buonamici come opinionista del GF?/ "Presenza strana perchè..."

In particolare, in replica ai quesiti ricevuti dalla fonte giornalistica, Patrizia Rossetti fa sapere di essersi scoperta ancorata alla fede verso Dio, in un periodo buio della sua vita. Quello in cui si lei di ritrovava a metabolizzare la dura realtà di non poter raggiungere l’agognata maternità: “La fede è stata di conforto quando ho capito che non sarei mai diventata mamma, ho detto: ‘Sia fatta la sua volontà’. Sono sempre stata fatalista e credo che ognuno abbia il proprio destino.”, rivela l’intervista. E l’intervista dalle dichiarazioni intimiste, per l’ex GFVIP 7, non finisce qui.

Grande Fratello, Edoardo Costa "scartato" come concorrente?/ "Le faremo sapere…"

Patrizia Rossetti cerca l’amore, dopo il GFVIP 7?

In replica al quesito di chi si chiede se il cuore della showgirl sia impegnato o in cerca dell’amore, Patrizia Rossetti ammette poi di essere in un stato di singletudine consapevole e dopo aver palesato nella Casa del GFVIP 7 di non avere la dolce metà apre così alla chance dell’amore: “Lo spazio c’è ma la cosa più difficile è trovare la persona giusta. Le mie braccia sono pronte ad accogliere un nuovo amore: il problema è che di uomini eterosessuali in giro ce ne sono sempre meno e quei pochi rimasti sono già impegnati! Mai dire mai. L’amore non va cercato perché la vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti.”.

Grande Fratello, tutti i possibili concorrenti "esclusi" dal cast/ Da Lucas Peracchi a Paola Caruso

E, intanto, Elena Santarelli insieme al marito Bernardo Corradi si impongono al titolo di nuovi “Barbie e Ken”…el











© RIPRODUZIONE RISERVATA