27 volte in bianco/ Su Canale 5 il film con Katherine Heigl (26 giugno 2020)

27 volte in bianco va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2008 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Spyglass Entertainment in collaborazione con Fox 2000 Pictures mentre la distribuzione è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia del film è stata affidata a Anne Fletcher, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Aline Brosh McKenna, il montaggio è stato eseguito da Priscilla Need Friendly e le musiche della colonna sonora portano la firma di Randy Edelman. Nel cast sono presenti Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman, Edward Burns, Judy Greer, Melora Hardin e Brian Kerwin.

27 volte in bianco, la trama del film

Ecco la trama di 27 volte in bianco. Jane è una donna americana che nel corso nella propria vita ha dovuto sempre occuparsi delle persone a lei vicine mettendo in secondo piano quelle che sono le sue esigenze. Non avendo avuto una madre scomparsa precocemente, ha dovuto occuparsi delle esigenze della sorella minore Tess e quella del padre. Il suo altruismo lo si può anche apprezzare dal fatto che ha preso parte a ben 27 matrimoni sempre nelle vesti di damigella. Lei è nata ed è cresciuta nel mito del matrimonio tant’è che ha deciso di conservare all’interno del proprio armadio i 27 abiti da damigella sfoggiati in tante occasioni. Lei è convinta che il matrimonio sia il coronamento di un sogno d’amore ma al tempo stesso inizia a dubitare che possa essere felice anche lei in ragione del fatto che non tocca mai a lei avere una storia d’amore importante. Una piccola ed ulteriore mazzata dal punto di vista psicologico arriva dalla relazione amorosa che la sorella più piccola ha con il suo capo di lavoro di cui peraltro Jane è segretamente innamorata ormai da tempo. Facendo leva ancora una volta sul suo grande altruismo la donna decide di accompagnare la sorella all’altare ancora una volta nelle vesti di damigella.

Una situazione insostenibile anche e soprattutto dal punto di vista psicologico ma che tuttavia lei riesce a gestire nel migliore dei modi anche perché convinta che prima o poi toccherà anche a lei essere felice. Un giornalista di nome Kevin ha saputo della storia incredibile di Jane e dei suoi 27 vestiti da damigella. Kevin è incuriosito da questa vicenda e così decide di scoprirne di più iniziando a frequentare la donna la quale le parla del suo mito del matrimonio e soprattutto delle esigenze di essere felice.

I due spesso e volentieri si scontrano su questa visione romantica della vita anche perché Kevin è fermamente convinto che il matrimonio sia una forma di schiavitù e perdita di libertà. Una sera mentre i due si trovano all’interno di un bar discutendo in maniera animata anche in ragione di qualche bicchiere di troppo si ritroveranno a flirtare e a trascorrere un appassionante notte d’amore. Quello che sembra essere l’inizio di una bellissima storia d’amore viene immediatamente rovinato dall’articolo che lo stesso giornalista ha voluto pubblicare sul conto della propria amata con tanto di fotografie dei 27 abiti da damigella. Per lei è un vero e proprio colpo al cuore e soprattutto prenderà atto di come il suo altruismo non le possa permettere di essere effettivamente felice.



